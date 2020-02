Na Antarktiki izmerili rekordno visoko temperaturo

Na Antarktiki so izmerili rekordnih 18,3 stopinje Celzija, kar je skoraj stopinjo več kot je znašal dosedanji rekord. Vedno višje temperature pa povzročajo tudi hitrejše taljenje ledenikov in ledenih površin, kar predstavlja resno grožnjo obalnim mestom in otokom.

Rekordno temperaturo so izmerili na argentinski raziskovalni postaji, ki je sporočila, da je to najvišja temperatura od leta 1961. Prejšnji rekord 17,5 stopinje Celzija so izmerili 24. marca 2015. Svetovna meteorološka organizacija (WMO) je danes sporočila, da bo preučila meritve in potrdila, ali je to nov rekord. Tiskovna predstavnica WMO Clare Nullis je pojasnila, da je rekord verjetno povezan s pojavom fen. Ta je sicer značilen za Evropo, ko se topel, suh, sunkovit veter spusti s pobočij. Zaradi vedno višjih temperatur se led na Antarktiki hitreje tali, višina morja pa se viša. Po podatkih WMO se najhitreje na svetu segreva ravno polotok na severozahodu Antarktike, ki je najbližje Južni Ameriki. V zadnje pol stoletja se je tam povprečna temperatura dvignila za skoraj tri stopinje Celzija. Zaradi vedno višjih temperatur se led na Antarktiki hitreje tali, višina morja pa se viša. FOTO: Shutterstock