Na Areškem Pohorju uvod v prvomajske počitnice na snegu

Na Areškem Pohorju je ta teden zapadlo do pol metra naravnega snega, zato se je upravljavec žičniških naprav, podjetje Marprom, odločil konec tedna znova omogočiti smuko, uredili so tudi sankališče na otroškem poligonu Areh. Do zgodnjega popoldneva je obratovalo tudi smučišče na Voglu.

Sončno vreme je na Areško Pohorje danes pribavilo številne ljubitelje narave. Nekateri so morda še zadnjič v tej sezoni obuli pancarje in se spustili po strmini, nekateri pa so v ležalnikih zgolj uživali na soncu. "Okoli 9. ure je bilo okoli 550 ljudi," je povedal Miha Ajster, vodja obratovanja Marprom. Če bodo razmere dopuščale, bo smuka mogoča še v nedeljo, dnevne smučarske vozovnice pa bodo naprodaj po deset evrov. Za obisk smučišča bodo veljale tudi vse sezonske vozovnice za Mariborsko Pohorje in Areh (vključno s Pohorko) tako za minulo kot naslednjo zimsko sezono in vseslovenske vozovnice. Kot so ob tem še sporočili iz Marproma, bodo na blagajnah na spodnji postaji Pohorske vzpenjače in zgornji postaji Ruške v soboto in nedeljo še v prodaji sezonske smučarske vozovnice 2024/2025 po cenah iz super predprodaje.

Dnevni utrip in dogajanje na Pohorju si lahko ogledate v reportaži v oddaji 24UR na POP TV ob 18. 55.

Debela snežna odeja tudi na Volgu Ker je na Voglu 90 centimetrov debela snežna odeja, so se na Žičnicah Vogel odločili, da ta konec tedna znova odprejo smučišče, čeprav so zimsko sezono zaključili sredi aprila. Kot so sporočili z Žičnic Vogel, bosta v soboto in nedeljo od 8. do 13. ure obratovali štirisedežnici Brunarica in Orlove glave, nihalka pa bo obratovala po ustaljenem urniku do 18. ure. "Ali bo smučišče odprto tudi v ponedeljek, bomo sporočili naknadno, saj se nam obetajo precej visoke temperature," so pojasnili.

