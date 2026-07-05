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Na plaže naplavilo skrivnostne predmete: gre za 'vesoljske' krogle?

Queensland , 05. 07. 2026 09.51 pred 11 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.K.
Skrivnostni predmeti

Na plaže v Queenslandu je naplavilo skrivnostne predmete. Ugibajo, da bi lahko šlo za 'vesoljske krogle', ki morda vsebujejo strupeno raketno gorivo.

Šest kosov domnevnih vesoljskih odpadkov, ki jih je morje naplavilo na plaže severnega Queenslanda, bi lahko bili tako imenovane 'vesoljske krogle', ki pogosto ostanejo po izstrelitvah raket, piše Guardian.

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 Avstralska vesoljska agencija je v nedeljo potrdila, da sodeluje pri ugotavljanju narave in izvora skrivnostnih predmetov, za katere policija sumi, da vsebujejo nevarne kemikalije. Kot opisujejo, so bili predmeti, ki jih je naplavilo na plaže v okolici Forrest Beacha pri Townsvillu, videti kot velike kovinske krogle. Gasilska služba zvezne države Queensland je v nedeljo sporočila, da je bilo na plažah najdenih skupno šest predmetov. Pet so jih že varno shranili v posebne sode, medtem ko so šestega v nedeljo še varnostno obravnavali, so pojasnili. 

Policija je sporočila, da za lokalno skupnost ni nobene nevarnosti in da incidenta ne preiskuje. Gasilci opozarjajo, da je možno, da bo v prihodnjih dneh na tem območju naplavilo še več ostankov.

Izredna profesorica Alice Gorman, vesoljska arheologinja in strokovnjakinja za vesoljske odpadke z univerze Flinders, je pregledala televizijske posnetke in povedala, da na predmetih ni videti sledi gorenja ali ožganin.Po njenih besedah so predmeti videti kot deli sistema za gorivo. A hkrati je poudarila, da obstaja tudi možnost, da predmeti sploh niso povezani z vesoljsko industrijo in bi lahko izvirali iz pomorske opreme. Če pa gre res za vesoljske krogle, bi lahko vsebovale ostanke hidrazina, zelo strupenega raketnega goriva. Po njenem mnenju bi lahko izvirale iz ruske rakete Fregat, ki v svojih pogonskih stopnjah uporablja podobne tlačne posode.

Vesoljske krogle so njenih besedah najpogostejši posamezni kos vesoljskih odpadkov, našli pa so jih že po vsem svetu. Ocenjuje se, da okoli Zemlje trenutno kroži več kot 30.000 kosov vesoljskih odpadkov, od delujočih satelitov do neuporabnih delov raket. "Vesoljski odpadki najpogosteje padejo v morje, vendar je Avstralija zelo velika kopenska masa, zato tudi pri nas razmeroma pogosto najdemo takšne ostanke," je dejala Gormanova.

vesoljski odpadki avstralija

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KOMENTARJI2

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petb
05. 07. 2026 10.13
Še dobro, da jih ni naplavilo v ZDA, ker bi že sledil rdeči alarm, kot zaradi meteorološkega balona.
Odgovori
+1
1 0
inside1
05. 07. 2026 10.18
ja tam bi tak spet bili Kitajci krivi za vse...
Odgovori
0 0
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