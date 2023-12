Na avstralske plaže naplavilo več kot 100 paketov kokaina

O paketih so oblasti v preteklih dneh obvestili predstavniki javnosti. V petek so lokalni policisti po klicu preiskali "sumljiv paket" v bližini plaže Magenta, približno 80 kilometrov severno od Sydneyja. Paket naj bi vseboval 39 manjših paketov, vsak posamezen je imel kilogramsko opeko snovi, domnevno kokaina.

Avstralska policija je sporočila, da preiskuje plaže v zvezni državi na vzhodu Avstralije. V času božiča je namreč na tamkajšnje plaže (med Sydneyjem in Newcastlom) naplavilo več paketov, ki naj bi vsebovali več kot 120 kilogramov kokaina, poroča Deutsche Welle.

Od petka so tako našli okoli 124 kilogramov kokaina, je sporočila avstralska policija. "Zahvaljujemo se tistim, ki so upoštevali navodila in policiji prijavili vse sumljive pakete. Zadevi bomo prišli do dna, ljudi pa medtem opozarjamo, da je posedovanje prepovedane droge kaznivo dejanje," je dejal policijski komisar Jason Weinstein .

V torek je nato ribič avstralsko policijo obvestil, da je na plaži severno od Sydneyja našel moder sod z 39 zavitimi paketi, ki naj bi vsebovali po en kilogram kokaina. Istega dne so na plaži v Newcastlu našli še 39 takšnih paketov.

Policija je sporočila, da so v nedeljo na Magenti in drugih bližnjih plažah našli še sedem paketov, ki naj bi vsebovali dodatnih sedem kilogramov kokaina.

Najprej so jih rešili iz vode, zdaj jih iščejo zaradi 365 kilogramov kokaina

"Detektivi in specializirana policija preiskujejo obalo in iščejo morebitne odprte pakete. Delajo vse, da bi zagotovili, da bomo našli odgovorne," je dodal in ljudi znova pozval, naj prijavijo vse sumljive pakete.

Marca so novozelandske oblasti zasegle kokain v vrednosti več kot 279 milijonov evrov, ki so ga našli v Tihem oceanu in naj bi bil odvržen na tranzitni točki za nadaljnji transport v Avstralijo.