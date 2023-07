Na avstralsko plažo naplavilo skrivnostno kovinsko kupolo

Domačini so na avstralski plaži Green Head, ki je od Pertha oddaljena približno 250 kilometrov, našli ogromen kovinski predmet. Oblasti domnevajo, da velika kupola ne pripada komercialnemu letalu, ne vedo pa, kaj naj bi predmet predstavljal. Zaenkrat ga obravnavajo kot nevarnega, policija je ljudi pozvala, naj ohranjajo varnostno razdaljo.

Avstralske oblasti naplavljeni neznani predmet obravnavajo kot nevaren, ljudi so pozvali, naj ohranjajo varnostno razdaljo, poroča BBC. "Aktivno sodelujemo z različnimi državnimi in zveznimi agencijami, da bi ugotovili izvor in naravo predmeta," je policija zapisala v izjavi.

Domačini so po poročanju avstralske javne televizije dejali, da je predmet širok okoli dva metra in pol ter dolg do tri metre. V soboto zvečer je naplavino obiskalo in si ogledalo večje število prebivalcev. "Bila je čudovita, mirna noč. Otroci so okoli nje kopali peščene gradove," je eden od domačinov povedal za ABC News. Strokovnjak za letalstvo Geoffrey Thomas je dejal, da bi bila lahko kupola rezervoar za gorivo na raketi, ki je enkrat v zadnjih 12 mesecih padla v Indijski ocean. Tudi Avstralska vesoljska agencija je potrdila teorijo o raketi. Sporočila je namreč, da bi lahko kovinski predmet padel s "tuje vesoljske nosilne rakete". "Vzpostavljamo povezavo z globalnimi partnerji, ki bi morda lahko zagotovili več informacij," so dejali.

Medtem ko je bilo nekaj špekulacij, da bi predmet morda lahko pripadal letalu MH370, ki je leta 2014 z 239 potniki na krovu izginilo ob zahodni avstralski obali, pa je Thomas to možnost zavrnil. "To ni del Boeinga 777. Dejstvo pa je tudi, da je bil MH370 izgubljen pred devetimi leti in pol, zato bi bilo na naplavljenem delu videti veliko več uničenja in obrabe," je pojasnil.