Na avstrijskem Koroškem volijo župane, med kandidati tudi nekaj Slovencev

Posamezni koroški Slovenci sicer nastopajo tudi na listah nekaterih drugih političnih strankah, a se vsi v javnosti ne predstavljajo kot dvojezični.

Predsednik EL, zbirne stranke slovenske narodne skupnosti ter regionalne stranke,Gabriel Hribarje dejal, da EL na tokratnih občinskih volitvah nastopa s skupno 517 kandidati v 21 občinah. Dodal je, da stranka v teh občinah nastopa že kar nekaj časa, a pod 14 različicami imena. Ob tem je Hribar izpostavil, da je med 517 kandidati kar 15 odstotkov takih, ki so mlajši od 30 let, ter več kot deset odstotkov, ki niso slovensko govoreči.

Med kandidati EL so tako med drugim državljani Portugalske, Poljske, Hrvaške, pa tudi slovenski državljani, ki so se preselili iz Slovenije in imajo sedaj stalno prebivališče na avstrijskem Koroškem. Slednji so kandidati za občinske svete med drugim v Železni Kapli, Borovljah, Pliberku in Bistrici.

Na prejšnjih občinskih volitvah leta 2015 je EL na lokalnih volitvah osvojila dve županski mesti, v Globasnici in Železni Kapli. Za letošnje volitve Hribar pričakuje, da bo EL dodatno osvojila še kakšnega župana. Ob tem je izpostavil, da imajo koroški Slovenci edino možnost demokratskega soodločanja prav na lokalni ravni.

Volišča se na dan volitev odpirajo ob osmi uri. Zapirala se bodo različno, predvidoma najkasneje do 17. ure. Predvsem v večjih občinah zaradi velikega zanimanja za glasovanje po pošti in predčasnega glasovanja rezultati naj ne bi bili še znani danes. Morebitni drug krog volitev bo 14. marca.