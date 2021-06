Na avtobusnem postajališču v Kentu našli tajne dokumente britanskega obrambnega ministrstva

Najditelj je britanski BBC obvestil, da je v torek zjutraj dokumente našel za avtobusnim postajališčem v Kentu. Želel je ostati neimenovan.

Okoli 50 strani dokumentov vsebuje elektronsko pošto in predstavitve v programu PowerPoint, večina je označena z nizko stopnjo tajnosti. Po poročanju britanskega medija gre najverjetneje za dokumente iz pisarne visokega uradnika obrambnega ministrstva.

Del govori o morebitnem odzivu Rusije na sredino plovbo britanskega rušilca HMS Defender ob Krimskem polotoku v Črnem morju. Glede na dokumente je bil eden od scenarijev tudi agresiven odziv Rusije.

To se je tudi zgodilo, saj sta ruska obmejna patruljna ladja in bombnik Su-24 sredi tega tedna v Črnem morju izstrelila opozorilne strele in bombe proti rušilcu britanske mornarice, ki je po navedbah ruske strani kršil ruske ozemeljske vode. V Londonu so ruske navedbe o opozorilnih strelih proti britanski ladji zanikali.

"Kot javnost lahko pričakuje, obrambno ministrstvo pazljivo načrtuje," je še povedal predstavnik ministrstva. "To običajno vključuje tudi analizo vseh morebitnih faktorjev, ki bi lahko vplivali na operativne odločitve," je dodal.

Del dokumentov, ki je označen z visoko stopnjo tajnosti, medtem govori o morebitni nadaljnji prisotnosti britanske vojske v Afganistanu po umiku mednarodnih sil. Zaradi visoke občutljivosti dokumentov se je BBC odločil, da ne bo poročal o podrobnostih, ki bi lahko ogrozile britanske in druge vojake v Afganistanu. Vsebujejo pa več opozoril zaradi slabšanja varnostnih razmer v tej državi.

Dokumenti vsebujejo še informacije o ameriško-britanskih posvetovanjih na obrambnem področju in o izvozu vojaške opreme.

'Lahko jih odnesete tudi kar na rusko veleposlaništvo'

'Najdbo' je komentiralo tudi več britanskih politikov.

"Če ste se jih odločili odnesti BBC-ju, jih lahko morda odnesete tudi kar na rusko veleposlaništvo," pa se je na potezo neimenovanega najditelja pomenljivo odzval nekdanji generalni direktor obrambnega ministrstva. Ob tem je ljudi pozval, da v kolikor že najdejo tajne dokumente, naj jih predajo policiji, saj da s tem "pomagajo nasprotnikom, da jih 'dajo ven'".

"To je resna kršitev varnostnega protokola," pa je med drugim izpostavil poslanec Brandon Lewis.