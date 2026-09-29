Na avtobusu posilili 16-letnega sošolca: 'Igrali so se'

15. septembra je bil 16-letni dijak četrtega letnika v četrti San Borja v Limi spolno napaden s strani skupine sošolcev petega letnika na šolskem avtobusu, ki je ekipo futsala (dvoranskega nogometa) peljal nazaj z medšolskega prvenstva, piše CNN. Po navedbah v prijavi so napadalci za napad uporabili predmet, po napadu pa naj bi normalno nadaljevali dan.

Na avtobusu so bili sicer trije odrasli, voznik in dva trenerja a po navedbah oblasti naj med vožnjo ne bi opazili ničesar, vozilo pa ni bilo opremljeno s kamerami.

Družina žrtve je vložila prijavo, šola pa je želela dogodek skoraj ignorirati, poročajo perujski mediji. Vodstvo je staršem sicer dejalo, da gre za "resno dejanje domnevnega fizičnega napada", a niso omenili, da je šlo za spolni napad, pozvali pa so še, da se o tem ne poroča javno.

Ostro so se odzvali tudi starši napadalcev. Oče enega od pridržanih najstnikov je v pogovoru za lokalne medije pozval, naj mediji ne uničijo življenj tistih, ki so bili označeni za osumljence. "Na avtobusu so se igrali, stvar je ušla izpod nadzora," je dejal in dodal, da morajo odgovorni kljub temu "plačati".

Mornarica, ki upravlja šolo, je do zaključka preiskave suspendirala ravnatelja, učitelja in nogometnega trenerja ter odločno zavrnila "vsakršno dejanje nasilja, zlorabe ali kršitve integritete katerega koli dijaka".