Na avtobusu posilili 16-letnega sošolca: 'Igrali so se'

15. septembra je bil 16-letni dijak četrtega letnika v četrti San Borja v Limi spolno napaden s strani skupine sošolcev petega letnika na šolskem avtobusu, ki je ekipo futsala (dvoranskega nogometa) peljal nazaj z medšolskega prvenstva, piše CNN. Po navedbah v prijavi so napadalci za napad uporabili predmet, po napadu pa naj bi normalno nadaljevali dan.
Na avtobusu so bili sicer trije odrasli, voznik in dva trenerja a po navedbah oblasti naj med vožnjo ne bi opazili ničesar, vozilo pa ni bilo opremljeno s kamerami.
Družina žrtve je vložila prijavo, šola pa je želela dogodek skoraj ignorirati, poročajo perujski mediji. Vodstvo je staršem sicer dejalo, da gre za "resno dejanje domnevnega fizičnega napada", a niso omenili, da je šlo za spolni napad, pozvali pa so še, da se o tem ne poroča javno.
Ostro so se odzvali tudi starši napadalcev. Oče enega od pridržanih najstnikov je v pogovoru za lokalne medije pozval, naj mediji ne uničijo življenj tistih, ki so bili označeni za osumljence. "Na avtobusu so se igrali, stvar je ušla izpod nadzora," je dejal in dodal, da morajo odgovorni kljub temu "plačati".
Mornarica, ki upravlja šolo, je do zaključka preiskave suspendirala ravnatelja, učitelja in nogometnega trenerja ter odločno zavrnila "vsakršno dejanje nasilja, zlorabe ali kršitve integritete katerega koli dijaka".
Medtem so na dan prišle še nove informacije. Učitelj, ki je na šoli zaposlen že 20 let, je opozoril na primere ustrahovanja in povračilnih ukrepov, na katere se vodstvo ni ustrezno odzvalo, več kot 40 staršev pa je protestiralo pred šolo. Ena od mater je povedala, da se prijave nasilja "končajo brez rezultatov" in da je pretepen otrok končal v bolnišnici, nato pa starši niso prejeli nobenih informacij o nadaljnjem postopku. Drugi starši so opozorili na diskriminacijo "zaradi barve kože, priimka, činov".
Minister za izobraževanje José Antonio Chang je za časnik El Comercio povedal, da so na šoli Liceo Naval v zadnjih dveh letih zabeležili 50 prijav nasilja med dijaki, od tega jih je 12 vključevalo domnevno spolno nedovoljeno vedenje, kot so nadlegovanje, neprimerno dotikanje ali spolni napad.
Perujska predsednica Keiko Fujimori je zahtevala temeljito in hitro preiskavo primera, ki ga je označila za zelo resnega, ter pozvala, naj se za vse, ki bodo spoznani za krive, uporabi "vsa teža zakona". Obtožencem v primeru obsodbe grozi zaporna kazen od šest do osem let.