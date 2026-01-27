Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Na avtocesti nastavili past: voznik se je rešil v zadnjem trenutku

Bremen, 27. 01. 2026 11.21 pred 59 minutami 1 min branja 8

Avtor:
M.S.
Prikolica na avtocesti

Neznanec ali neznanci so v soboto zvečer na avtocesti blizu nemškega Bremna čez vse prometne pasove postavili neosvetljen polpriklopnik in s tem nastavili past za voznike. Oviro na cesti je pravočasno opazil voznik tovornjaka, ki je v zadnjem trenutku zaustavil svoje vozilo in preprečil trk. Nemška policija dogodek preiskuje kot poskus umora.

Po podatkih nemškega Bilda je bil polpriklopnik ukraden z gospodarskega poslopja, ki je pod videonadzorom in se nahaja le nekaj kilometrov od avtoceste. Pripeljali so se s tovornjakom, priklopili polpriklopnik in ga nato postavili na avtocesto.

Trenutno še ni znano, ali gre za enega storilca ali za skupino, policija pa je potrdila, da gre za namerno dejanje. "Črn, prazen polpriklopnik ni bil postavljen na avtocesto po nesreči, ampak namerno. Uporabljen je bil tovornjak, z običajnim vozilom to ne bi šlo," je pojasnil tiskovni predstavnik policije Nils Matthiesen.

Ovira se je na avtocesti A281 znašla v soboto okoli 2. ure zjutraj, blokirala pa je vse prometne pasove. 64-letni voznik tovornjaka, ki je pripeljal nekaj minut kasneje, se je rešil v zadnjem trenutku, poroča Bild. "Lahko se le zahvalimo človeku, ki se je hitro odzval, močno zaviral in opozoril druge voznike. Če bi manjši avtomobil trčil v polpriklopnik, bi lahko bilo usodno," je dejal Matthiesen.

Omejitev hitrosti na omenjenem odseku avtoceste je sicer 80 kilometrov na uro, mnogi vozniki pa ponoči vozijo precej hitreje, zato je bila ovira še toliko bolj nevarna. Policija je zdaj sprožila preiskavo, ki poteka v smeri suma poskusa umora. Motiv za dejanje še ni znan.

bremen avtocesta

Štirikilometrska fronta plazu se širi proti mestu

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Necenzura
27. 01. 2026 12.20
Kam pelje človeštvo..po celem svetu .. pohlep in zloba .Ni več pomoči tem svetu ..toliko vojen in sovraštva, poneumljanje naroda ,pranje možganov...delitve ..govorim o levih,desnih,sredinski kakorkoli..ne piše se nam dobro .. žalostno kam vodi vse to ...
Odgovori
0 0
Ricinus
27. 01. 2026 12.19
Upam, da jih ujamejo in obtožijo
Odgovori
0 0
Jernej Sekirnik
27. 01. 2026 12.17
ah vi ne razumete, isto kot pri nas, to so uvoženi inženirji, oni potem računajo elastične in plastične deformacije, kakšne so v materialu notranje napetosti, kakšen je pri trku impulz sile, potem naredijo diagram sil itd. To so uvoženi izm*ečki, ko jih dol ni noben hotel, niti službe niso mogli dobiti, eni so celo dol bili zaporniki, potem pa pridejo v EU, pa imajo vse brez dela....
Odgovori
-1
0 1
LeviTUMOR
27. 01. 2026 12.15
Motiv JE znan: sovraztvo in fovsija iz strani Golobovih volilcev POREKLA.
Odgovori
-2
0 2
odlekiran
27. 01. 2026 12.15
V Nemčiji poskus umora pri nas prekršek.
Odgovori
+2
2 0
Bolfenk2
27. 01. 2026 12.14
Sigurno spet Antifa teroristi na delu.
Odgovori
-2
0 2
IskraLJ
27. 01. 2026 12.11
Alb ali bos, samo to je vprašanje.
Odgovori
-1
0 1
Omreznina2024
27. 01. 2026 11.58
To več dolgo ni Nemčija,ki smo jo nekoč poznali , to je ne mačka.
Odgovori
+5
5 0
Kviz
27. 01. 2026 11.57
Naj povprašajo Balkanske prevoznike, ki nameravajo blokirati mejne prehode z EU.
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Samostojnost otrok: Zakaj je pomembno, da si izbirajo svoja oblačila?
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
Oče in hči praznujeta na isti dan – zvezdnik je delil ganljivo sporočilo
Oče in hči praznujeta na isti dan – zvezdnik je delil ganljivo sporočilo
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
zadovoljna
Portal
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega danes kar sama potuje po svetu
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo spogledljivi, device pa iskrene
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo spogledljivi, device pa iskrene
Poročena igralka objema 7 let mlajšega zvezdnika
Poročena igralka objema 7 let mlajšega zvezdnika
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
vizita
Portal
Bolnik se lahko odloči ali je takšno zdravljenje smiselno
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
cekin
Portal
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Upor v Vatikanu?
Upor v Vatikanu?
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
moskisvet
Portal
Umrla je pri 26 letih
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad
5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad
dominvrt
Portal
To morate vedeti, če imate na svojem vrtu obešeno ptičjo hišico
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
okusno
Portal
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Sladica iz treh sestavin z "wow" učinkom
Sladica iz treh sestavin z "wow" učinkom
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469