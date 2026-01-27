Na avtocesti nastavili past: voznik se je rešil v zadnjem trenutku

Po podatkih nemškega Bilda je bil polpriklopnik ukraden z gospodarskega poslopja, ki je pod videonadzorom in se nahaja le nekaj kilometrov od avtoceste. Pripeljali so se s tovornjakom, priklopili polpriklopnik in ga nato postavili na avtocesto.

Trenutno še ni znano, ali gre za enega storilca ali za skupino, policija pa je potrdila, da gre za namerno dejanje. "Črn, prazen polpriklopnik ni bil postavljen na avtocesto po nesreči, ampak namerno. Uporabljen je bil tovornjak, z običajnim vozilom to ne bi šlo," je pojasnil tiskovni predstavnik policije Nils Matthiesen.

Ovira se je na avtocesti A281 znašla v soboto okoli 2. ure zjutraj, blokirala pa je vse prometne pasove. 64-letni voznik tovornjaka, ki je pripeljal nekaj minut kasneje, se je rešil v zadnjem trenutku, poroča Bild. "Lahko se le zahvalimo človeku, ki se je hitro odzval, močno zaviral in opozoril druge voznike. Če bi manjši avtomobil trčil v polpriklopnik, bi lahko bilo usodno," je dejal Matthiesen.

Omejitev hitrosti na omenjenem odseku avtoceste je sicer 80 kilometrov na uro, mnogi vozniki pa ponoči vozijo precej hitreje, zato je bila ovira še toliko bolj nevarna. Policija je zdaj sprožila preiskavo, ki poteka v smeri suma poskusa umora. Motiv za dejanje še ni znan.