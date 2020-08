Na Baliju 'v svobodo oceana' spustili več kot 10.000 morskih želvic

Prizor, kako je na tisoče želvic s svojimi drobcenimi plavutkami odcapljalo po temnem pesku in prvič zaplavalo v morju, je navdušil svet. Stroki se je na plaži pridružilo tudi veliko prostovoljcev, večinoma lokalno prebivalstvo. “Res je bilo razburljivo opazovati, kako so bile te male želvice spuščene v svobodo oceana," je za britanski Guardian povedala ena od tam navzočih prostovoljk.

V petek je s plaže Gianyar na Baliju zaplavalo v ocean več kot 10.000 morskih želvic, nedavno izvaljenih pod budnim očesom naravovarstvenikov, ki se trudijo za povečanje populacije te ogrožene živalske vrste. Gre za vrsto olivna ali zelenkasta morska želva , ki se je v zadnjih nekaj letih zaradi divjega lova in uničevanja življenjskega prostora znašla tik pred izumrtjem.

Odrasla zelenkasta želva zraste do 70 centimetrov dolžine in lahko tehta tudi do 50 kilogramov.

"Upam, da bomo na ta način rešili še več morskih želv," je dejal vodja programa za ohranjanje narave na Baliju Agus Budi Santoso. Kot je še povedal, si na otoku prizadejo, da bi ustvarili tako imenovano zeleno cono, posebno varovano mesto, kjer bi morske želve lahko v miru gnezdile, stran od divjih lovcev, pa tudi turistov, ki včasih s svojo radovednostjo v naravi povzročijo veliko škode.