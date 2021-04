Na Balkanu domnevno nov 'non-paper', tokrat francosko-nemški glede Kosova

Dodal je, da Nemčija povsem podpira dialog med Beogradom in Prištino, ki poteka pod pokroviteljstvom EU in njenega posebnega odposlanca Miroslava Lajčaka .

Poleg tega bi imela srbska pravoslavna cerkev tam "privilegiran status" , Srbija pa bi se na koncu, ko bi ratificirala pravno zavezujoč sporazum, obvezala, da ne bo več nasprotovala članstvu Kosova v mednarodnih in regionalnih organizacijah. Ta prizadevanja naj bi podprle tudi Evropska unija in ZDA, proces pa naj bi se zaključil pred koncem februarja 2022.

Koha je na svojih spletnih straneh objavil dokument, ki predvideva vzpostavitev "avtonomnega okrožja" na severnem Kosovu, ki bi bilo del ustavnega reda Kosova, sicer pa bi imelo lokalno samoupravo na gospodarskem, finančnem, kulturnem in šolskem področju in drugih področjih. Imelo bi tudi svojo lastno policijo. Obsegalo bi območje mest Zvečan, Leposavić, Severna Mitrovica in Zubin Potok.

Vučić: Ta non-paper je pisal in sestavljal nekdo, ki je zelo pameten, zvit in bistrejši od mene

Medtem se je odzval tudi srbski predsednik Aleksandar Vučićin dejal, da ta dokument"ni prišel na dan slučajno"in da ga pravzaprav"skrbi bolj kot prvi non-paper". Dejal je, da bodo dokument skrbno preučili in da ima sicer za Srbe dobre zamisli, a ker predvideva tudi priznanje neodvisnosti Kosova, je zanje nesprejemljiv."Sporočilo je, da gre vam 90 odstotkov zadev, ki so manj pomembne, tisto najpomembnejše pa gre nam," je povzel.

Srbski predsednik je v pogovoru z novinarji med obiskom kraja Doljevac še menil, da je ta non-paper verjetno napisala"neka ženska", ki da je zelo dobro obveščena o problematiki."Ta non-paper je pisal in sestavljal nekdo, ki je zelo pameten, zvit in bistrejši od mene," je menil.

Po njegovih besedah gre za nekoga, ki je"fantastično obveščen", v svetu pa da je le okoli 50 takih ljudi."Jaz jih vse poznam. Sumim eno osebo, pametno žensko. Tega, kar je napisano, ne bi mogel sestaviti ali izvesti nihče drug," je dejal, a hkrati zavrnil možnost, da bi Srbija priznala Kosovo.

"Nam tega sicer še ni nihče pokazal. Ampak bomo videli. Ne želim ničesar prejudicirati. Ne sprejemam odzivov po petih sekundah, da bi kar takoj rekel, da je to vse nesprejemljivo," je še dodal srbski predsednik in napovedal, da bodo v Beogradu dokument skrbno preučili. Potrdil je sicer še, da je nadaljevanje dialoga med Beogradom in Prištino predvideno za 11. maj.