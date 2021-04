Negotove epidemiološke razmere na Balkanu

Tako kot po vsej Evropi so tudi na Balkanu epidemiološke razmere negotove. Zaradi naraščanja števila novih okužb so nekatere hrvaške županije spet prisiljene zaostriti razmere. V Črni gori sicer število okužb pada, a vlada o sproščanju ukrepov za zdaj ne razmišlja. V Srbiji pa so začeli cepiti tudi prebežnike v sprejemnih centrih. Bosna in Hercegovina je po razširjenosti covida-19 in številu smrtnih žrtev glede na število prebivalcev v samem vrhu med balkanskimi državami, a kljub slabim razmeram ukrepe sproščajo.

