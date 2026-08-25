Na Balkanu porast okužb z virusom Zahodnega Nila

Na Hrvaškem so julija in avgusta potrdili okužbo z virusom Zahodnega Nila pri treh osebah z območja Zagreba in zagrebške županije, so v ponedeljek za hrvaške medije navedli pri hrvaškem zavodu za javno zdravstvo.

Eden od bolnikov je hospitaliziran na zagrebški kliniki za infekcijske bolezni. Po besedah direktorice klinike Alemke Markotić je na intenzivni negi in priključen na respirator. Gre sicer za bolnika, starejšega od 80 let, iz okolice Zagreba, je v ponedeljek še poročala hrvaška televizija RTL.

V Srbiji so od začetka junija po zadnjih podatkih zabeležili 11 primerov okužbe. Deset bolnikov ima hujšo, nevroinvazivno obliko bolezni, je v ponedeljek po poročanju srbske tiskovne agencije Beta sporočil srbski inštitut za javno zdravje.

To je pet primerov več kot v prejšnjem tednu, ko je bilo po podatkih inštituta do 17. avgusta potrjenih šest primerov bolezni.