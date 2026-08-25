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Na Balkanu porast okužb z virusom Zahodnega Nila

Zagreb/Beograd/Skopje/Atene, 25. 08. 2026 10.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
Virus Zahodnega Nila

Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužb beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so do medtem ponedeljka potrdili tri primere, eden od bolnikov je na intenzivni negi.

Na Hrvaškem so julija in avgusta potrdili okužbo z virusom Zahodnega Nila pri treh osebah z območja Zagreba in zagrebške županije, so v ponedeljek za hrvaške medije navedli pri hrvaškem zavodu za javno zdravstvo.

Eden od bolnikov je hospitaliziran na zagrebški kliniki za infekcijske bolezni. Po besedah direktorice klinike Alemke Markotić je na intenzivni negi in priključen na respirator. Gre sicer za bolnika, starejšega od 80 let, iz okolice Zagreba, je v ponedeljek še poročala hrvaška televizija RTL.

V Srbiji so od začetka junija po zadnjih podatkih zabeležili 11 primerov okužbe. Deset bolnikov ima hujšo, nevroinvazivno obliko bolezni, je v ponedeljek po poročanju srbske tiskovne agencije Beta sporočil srbski inštitut za javno zdravje.

To je pet primerov več kot v prejšnjem tednu, ko je bilo po podatkih inštituta do 17. avgusta potrjenih šest primerov bolezni.

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V Severni Makedoniji so od sredine maja potrdili skupno 44 primerov okužbe. Hospitaliziranih je bilo 43 bolnikov, večina pa ima nevroinvazivno obliko bolezni, je v ponedeljek sporočil minister za zdravje Sašo Klekovski.

Doslej je umrlo pet obolelih, stanje treh bolnikov je zelo težko, je dodal po poročanju makedonske tiskovne agencije Mia.

Tudi Grčija se sooča s porastom okužb. Po podatkih grške nacionalne organizacije za javno zdravje so do 19. avgusta zabeležili 157 primerov in 13 smrti. Samo v enem tednu so potrdili 47 novih primerov in štiri smrti, je v ponedeljek poročal portal GreekReporter.

Strokovnjaki opozarjajo, da bi bilo dejansko število okuženih lahko tudi desetkrat večje od uradnih podatkov, saj ima veliko okuženih le blage simptome ali pa teh sploh nima.

Virus Zahodnega Nila se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali ima znake, podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost.

V nekaterih primerih ima lahko bolezen hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema. Večina primerov okužbe se pojavlja od sredine julija do konca septembra.

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