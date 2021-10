Na Barbadosu odstavili kraljico in prvič v zgodovini izvolili predsednico

Na Barbadosu so izvedli prve predsedniške volitve sploh – in izvolili so predsednico. To je postala 72-letna Sandra Mason, ki bo zaprisegla 30. novembra, na dan, ko bo država obeležila tudi 55. obletnico neodvisnosti države od Velike Britanije. Premierka Mia Mottley je izvolitev Masonove označila za prelomni trenutek v zgodovini njihove države. Kraljica Elizabeta II. se je na tej otoški državi tako morala posloviti od svoje dolgoletne funkcije.

Elizabeta in Sandra Mason Barbados je s približno 285.000 prebivalci eden najbolj naseljenih in uspešnih med Karibskimi otoki. Nekoč močno odvisno od izvoza sladkorja, se je njegovo gospodarstvo razvejalo v turizem in finance. Barbados sicer ni prva nekdanja britanska kolonija na Karibih, ki je postala republika. Gvajana je ta korak naredila leta 1970, manj kot štiri leta po osamosvojitvi od Britanije. Trinidad in Tobago sta sledila temu leta 1976, Dominika leta 1978. "Prišel je čas, da v celoti za sabo pustimo svojo kolonialno preteklost. Barbadijci si želijo svojo vodjo države," je pred dnevi dejala premierka tega karibskega otoka Mia Mottley in napovedala prehod v republikanski sistem vladavine. Barbados je sicer neodvisnost od Združenega kraljestva razglasil leta 1966, a je takrat še obdržal britansko kraljico kot formalno vodjo države in guvernerja kot njenega uradnega odposlanca.