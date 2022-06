Na Bavarskem iztiril vlak, umrli štirje ljudje

Vlak, na katerem je bilo v času nesreče približno 140 potnikov, se je iztiril v vasi Burgrain blizu gorskega letovišča Garmisch-Partenkirchen. Zaradi poškodb vsega skupaj obravnavajo 30 ljudi, od tega jih je 15 huje poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti v Garmisch-Partenkirchnu.

Potniški vlak, ki je iz Garmisch-Partenkirchna potoval proti Münchnu, se je iztiril iz zaenkrat neznanih razlogov. Prevrnili so se trije vagoni. Stekla je obsežna reševalna akcija, v kateri je sodelovalo okoli 500 reševalcev, ki so iz razbitin reševali ujete potnike.

Pri reševalni akciji so pomagali tudi policisti in vojaki, ki v bližini kraja, kjer se je zgodila nesreča, sodelujejo pri pripravi na vrh skupine G7, ki ga bo priljubljeno gorsko letovišče v dvorcu Elmau gostilo med 26. in 28. junijem. Aktivirani so bili tudi trije helikopterji iz avstrijske Tirolske.