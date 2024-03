Na Bavarskem v verižnih trčenjih s 40 vozili dva mrtva

Avtocesta je bila pri Würzburgu zaradi treh verižnih trčenj, ki so se zgodila v nedeljo popoldne, več ur zaprta v smeri Nürnberga, odprli so jo šele zgodaj zjutraj. V prvem verižnem trčenju je bilo vpletenih 17 vozil, nesreči pa je botrovala neprevidnost voznikov, ki so opazovali poškodovano vozilo na robu vozišča. Dva človeka sta bila huje poškodovana, devet pa lažje.