Na Bavarskem veter odkrival strehe, v Švici več kot 350 milimetrov dežja

Obilnejše padavine danes napovedujejo predvsem za dežele Predarlska, Tirolska, Solnograška in Koroška, kjer ponekod že dežuje. Meteorološki urad GeoSphere Austria svari pred možnostjo plazov in poplav.

Na Tirolskem neurje že povzroča težave. Zaradi zemeljskega plazu so morali zapreti železniško povezavo z Brennerjem na meji z Italijo, ki bo zaprta predvidoma do večera. V dolini Ötztal je potok že prestopil bregove, zaradi česar je zaprta tamkajšnja regionalna cesta. Pričakujejo, da bodo kmalu začeli poplavljati tudi nekateri drugi potoki in hudourniki.

Glede na napovedi bo dež v večjem delu države vztrajal do torka. Padlo pa bi lahko od 60 do 100 milimetrov padavin, ponekod tudi od 150 do 200 milimetrov, predvsem na osrednjem delu Alp. Na avstrijskem Štajerskem in Gradiščanskem pričakujejo občasne močne nalive in nevihte.

Predvidoma v sredo bodo padavine povsod ponehale. Četrtek pa naj bi bil že delno sončen, čeprav so še možne posamezne plohe.

Bavarsko prizadele močne nevihte

Obilne padavine so v nedeljo zajele tudi jug Nemčije. V mestu Straubing je poplavilo ulice in kleti, zaradi podrtih dreves so bile zaprte številne ceste.

Po poročanju nemških medijev je v mestu Bad Bayersoien neurje s točo in močnim vetrom odkrilo strehe 150 hiš, poškodovana so bila tudi številna vozila. V okrožju Kammer v Traunsteinu se je zaradi neurja žerjav prevrnil na hišo.

V Kissingu blizu Augsburga se je po podatkih policije v soboto med postavljanjem šotora poškodovalo 12 ljudi, od tega šest huje.

V švicarski Biasci od sobote padlo 360 milimetrov dežja

Neurja so minuli konec tedna prizadela tudi švicarska kantona Ticino in Graubünden. V Biasci je po podatkih švicarske meteorološke službe od sobote pa do ponedeljka zjutraj padlo že 360 milimetrov dežja. Novo pošiljko dežja pričakujejo tudi danes.