Na begu opravil več operacij, kot 'čeden moški' želel ubežati policistom

Oblasti so Savangjenga izsledile potem, ko so nekaj časa sledile distribuciji ekstazija, namenjenega drugim preprodajalcem oziroma kupcem.

Policisti so 25-letnega Saharata Savangjenga v Bangkogu prijeli prejšnji teden. Po aretaciji so povedali, da se je njegov obraz v treh mesecih čisto spremenil. Preprodajalec drog je namreč na begu opravil več operacij obraza, s katerimi je želel postati podoben "čednemu korejskemu moškemu".

V videoposnetku njegove aretacije, ki ga je objavila policija, je preprodajalec dejal, da se želi preseliti v Južno Korejo. "Želim pričeti z novim življenjem. Na Tajskem mi je dolgčas," je dejal ob aretaciji.

Savangjenga so obtožili nezakonitega uvoza narkotikov. Priznal je, da je MDMA s pomočjo kriptovalut naročil preko temnega spleta.

V preteklih letih je bil aretiran najmanj trikrat. Enkrat so ga policisti pridržali zaradi obtožbe napada, v preiskavi njegova doma pa so preiskovalci takrat našli 290 tabletk ekstazija in dva kilograma te droge tekoči obliki.

Savangjengu je iz pripora uspelo pobegniti, kasneje pa je prestal več operacij, s katerimi je želel pobegniti preiskovalcem.

Generalmajor tajske policije Theradej Tamasute ga je opisal kot "enega glavnih vzrokov za epidemijo MDMA v Bangkoku", poroča BBC.



"Je mamilarski kralj, ki MDMA iz Evrope uvaža pri komaj 25 letih. Verjamemo, da je v tujini še več osumljencev. Nadaljevali bomo našo preiskavo," je dejal generalmajor.

Saharat je priznal, da je mamila večinoma uvažal iz Nizozemske, ni pa razkril identitete drugih ljudi, s katerimi je sodeloval, saj da njihova imena tudi njemu niso znana.