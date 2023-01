Na belgijskem letališču zmrznili trije lenivci

Umrli so trije od devetih lenivcev. (slika je simbolična)

Letalo s tovorom naj bi se v Liegu ustavilo le za dve uri, da bi letalo napolnili z gorivom, a se je postanek zaradi snežnega meteža podaljšal na 24 ur, je povedal predstavnik valonskih oblasti Nicolas Yernaux.

Zaradi še neznanega razloga se je sistem za ogrevanje na letalu ustavil. Ko je Swissport, eno največjih letalskih podjetij na svetu, ki je bilo zadolženo za organizacijo prevoza lenivcev, opozoril belgijske oblasti, so trije od devetih lenivcev, ki so bili na letalu, že poginili.

"Qatar Airways Cargo se opravičuje za to izgubo. Zadevo v celoti preiskujemo," je za Politico povedal tiskovni predstavnik letalske družbe Qatar Airways, ki je opravljala let.

Ostalih šest lenivcev so pregledali veterinarji in jih nato namestili v ogrevane prostore. Ko se je stanje lenivcev izboljšalo, so veterinarji ocenili, da je za živali najbolje, da jih čim prej prepeljejo na njihov končni cilj, v glavno mesto Malezije - Kuala Lumpur.

Za prevoz živali posebne zahteve

Pri prevozu prostoživečih živali znotraj EU je treba upoštevati posebne zahteve, še posebej za zaščitene vrste. Vendar pa nacionalne agencije držav članic EU ne pregledujejo letal med prevozom.

Več letalskih prevoznikov, vključno s Qatar Airways, se je sicer zavezalo, da bodo upoštevali sklop pravil Mednarodnega združenja za zračni promet (IATA) glede prevoza prostoživečih živali. Cilj je "izboljšati dobrobit in varnost živali z ustrezno kakovostjo in obvladovanjem tveganja", kot navaja IATA.

"Na leto brez incidentov prepeljemo več deset tisoč živali, zato smo zaradi tragičnega dogodka tokrat globoko zaskrbljeni," so še sporočili pri Qatar Airways.