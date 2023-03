Na berlinskih bazenih bodo ženske lahko odvrgle modrčke

Berlinske oblasti so ukrepale, po tem, ko je ženska, katere identiteta ni znana, vložila pritožbo na urad varuha človekovih pravic, po tem, ko so jo nagnali iz bazena, ker se je sončila zgoraj brez. Strinjali so se, da je bila žrtev diskriminacije, ta teden pa so sporočili, da imajo zdaj vsi obiskovalci berlinskih bazenov pravico do tega, da slečejo zgornji del kopalk.