Na Berlusconijevem pogrebu pričakujejo več 10.000 ljudi

Priprave na pogreb so v polnem teku. Včeraj so truplo iz milanske bolnišnice prepeljali v njegov dvorec San Martino, ki se nahaja v okolici Milana. V zasebnosti doma so se od pokojnega Berlusconija že začeli poslavljati njegova družina in bližnji prijatelji, poroča Reuters .

V ponedeljek dopoldan je odjeknila vest, da je v milanski bolnišnici umrl trikratni italijanski premier in medijski mogotec Silvio Berlusconi . Italija se je zaradi njegove več 10-letne kariere v politiki, poslovnem in športnem svetu odločila, da ga pokoplje z državniškimi častmi.

Pogreb bo jutri v milanski katedrali, italijanski mediji predvidevajo, da se bo pred katedralo zbralo več kot 10 tisoč ljudi. Dan so razglasili za nacionalni dan žalovanja, zastave po državi bodo tako dvignjene le do polovice droga.

Silvio Berlusconi je umrl star 86 let. V milanski bolnišnici je bil od petka, ko so sporočili, da so ga sprejeli zaradi rednih pregledov zaradi levkemije. Uradno vzrok smrti ni znan. Po poročanju tiskovne agencije Ansa, ki je kot vir navedla vire blizu družini, so tam bili tudi njegov brat Paolo ter otroci Marina, Eleonora in Barbara.

V isti bolnišnici se je nazadnje zdravil 45 dni do 19. maja zaradi pljučnice, ki je bila posledica kronične levkemije. Takrat so tudi prvič sporočili, da se z omenjeno boleznijo bori že dve leti.