Na Biokovu umrla dehidrirana Poljakinja: 'V takšnih razmerah ne hodiš v gore'

Prvi mož HGSS pravi, da se je 50-letnica hčerki in prijateljici pritožila, da se počuti slabo. "Nekako jim je uspelo priti v vas, potem pa sta naredili nepremišljeno napako in žensko pustili. Ko so se čez 10 ali 15 minut vrnili, ženske ni bilo več," je razložil.

Po posredovanju HGSS so Poljakinjo našli 110 metrov stran pri eni od starejših hiš. Bila je dehidrirana, z glavo pa je udarila ob kamnito polico. "Vendar pa je bil vzrok njene smrti najverjetneje dehidracija in ne pa poškodbe, ki so nastale zaradi udarca. Pričakujemo, da bo to po obdukciji tudi potrjeno," je dejal Kukavica.

Poljakinjo so sicer oživljali, prišlo je tudi reševalno vozilo, vendar ženske niso mogli rešiti.

'Dehidrirana oseba mora vodo uživati po kapljicah'

"Morda je nenadoma popila večjo količino vode, kar je lahko tudi usodno," pravi. Hudo dehidrirana oseba mora namreč vodo uživati v majhnih količinah: "Po kapljicah. Nanjo pa bi morali postaviti hladne obkladke."