Na Bližnjem vzhodu začelo veljati premirje, zmago razglasili obe strani

Po enajstih dneh medsebojnega obstreljevanja, ki je zahtevalo več kot 240 življenj, večino na območju Gaze, je ob 2. uri po lokalnem času začelo veljati premirje med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. Uveljavitev premirja so pred tem potrdili tako v kabinetu izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja kot tudi vodilni člani gibanja Hamas, ki nadzira območje Gaze.

Po poročanju tujih tiskovnih agencij obe strani spoštujeta premirje, pri dosegi katerega je posredoval Egipt. Obe strani sta tudi razglasili zmago v konfliktu, ki je trajal od 10. maja. Premirje velja tudi za drugo najmočnejšo palestinsko oboroženo skupino na območju Gaze Islamski džihad. Kot poroča BBC, so se Palestinci kmalu po prekinitvi ognja peš in z avtomobili podali na ulice Gaze, da bi proslavili. Vzklikali so: "Bog je velik!" in "Hvala Bogu!" "Zmago upora nad okupacijo"so naznanili tudi zvočniki na mošejah. A Hamasov predstavnik za mednarodne odnose Basem Naim je za BBC dejal, da je skeptičen glede tega, ali bo premirje trajalo. "Brez pravice za Palestince, brez ustavitve izraelske agresije in izraelskih grozodejstev nad našim ljudstvom v Jeruzalemu bo premirje še naprej krhko," je posvaril.

icon-expand 11 dni medsebojnega obstreljevanja je zahtevalo več kot 240 življenj. FOTO: AP

Ameriški predsednik Joe Bidenje ob tem povedal, da je premirje "dobra priložnost" za napredek. "Združene države v celoti podpirajo izraelsko pravico do obrambe pred neselektivnimi raketnimi napadi Hamasa in drugih terorističnih skupin s sedežem v Gazi, ki so v Izraelu vzele življenja nedolžnih žrtev," je sporočil. Kot je povedal, je po razglasitvi premirja poklical izraelskega premierjaBenjamina Netanjahuja in ga pohvalil. Pohvalil je tudi egiptovskega predsednika Abdela Fattaha al-Sisija za posredovanje v premirju. "Iskreno sožalje pošiljam vsem družinam, tako Izraelcem kot Palestincem, ki so izgubile bližnje," je dejal. Ranjenim je zaželel čim prejšnje okrevanje. Egiptovski predsednik Sisi pa je sporočil, da je Bidnov telefonski klic sprejel s "popolno srečo". Pojasnil je, da sta si "izmenjala vizije, kako bi lahko dosegli rezultat, ki bi pomiril trenutni konflikt med Izraelom in Gazo", še poroča BBC. Spomnimo. Zadnji spopadi so izbruhnili po nekaj tednih napetosti v Jeruzalemu zaradi odločitve izraelskega sodišča o deložaciji palestinskih družin iz objektov, ki so bili pred letom 1948 v lasti Izraelcev. Izraelske varnostne sile so v času svetega muslimanskega meseca ramazan zaprle priljubljeno zbirališče v Starem mestu, v mošejo Al Aksa pa je večkrat vstopila izraelska policija.

Okrog mošeje je bilo več manjših spopadov in protestov, kjer so Palestinci izraelske sile obmetavali s kamenjem, policija pa je streljala z gumijastimi naboji in šok granatami. Nasilje se je zaostrilo 10. maja, ko je začel Hamas izstreljevati rakete z območja Gaze. Izrael je od takrat izvedel več sto letalskih napadov na tarče Hamasa, pri čemer je umrlo več kot 230 Palestincev, tudi več deset otrok. Hamas je proti Izraelu izstrelil več kot 4000 raket, vendar jih večina ni dosegla cilja. Uničila jih je izraelska protiraketna obramba ali pa so zatavale in padale tudi na Gazo. Kljub temu je bilo na izraelski strani ubitih 12 ljudi. Na obeh straneh je bilo tudi več sto ranjenih.