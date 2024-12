Na bojišču v Ukrajini umrl nekdanji ruski nogometni reprezentant

"Nekdanji nogometaš Torpeda, Lokomotive, Tomska, Himkija, Krasnodarja in ruske reprezentance Aleksej Bugajev je umrl v severnem vojaškem okrožju," je zapisal Smirnov, poroča medij RIA Novosti. Leta 2010 je končal tekmovalno pot v nogometu. Bil je član ruske reprezentance na evropskem prvenstvu leta 2004 ter odigral vseh 90 minut ob porazu proti Portugalski (0:2) in zmagi proti Grčiji (2:1).

Ruski mediji so pred tem poročali, da namerava Bugajev oditi na fronto, potem ko je bil septembra letos obsojen na devet let in pol zapora s strogim varovanjem zaradi poskusa preprodaje mamil.

Oktobra 2023 so Bugajeva pridržali v Krasnodarsku s 500 grami psihoaktivne snovi mefedron, ki jo je nameraval prodati v Sočiju, je sporočila glavna uprava ministrstva za notranje zadeve v Kubanu.

Njegova obramba je trdila, da je policija ponarejala dokaze in naj bi od Bugajeva zahtevala podkupnino v višini tri milijone rubljev (približno 28.000 evrov).

Decembra je tožilstvo sporočilo, da preiskava ni našla dokazov, da je policija Bugajevu podtaknila mefedron, na obtoženčevem telefonu pa naj bi bile fotografije, ki naj bi ga obremenile za namero preprodaje mamil.

Bugajev je sicer 24. septembra letos priznal krivdo za razpečevanje mamil in bil obsojen na zaporno kazen. Medtem ko je bil zaprt, se je Bugajev prijavil v vojsko, da bi služil na bojišču v Ukrajini.