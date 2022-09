'Na bojno območje nas pošiljajo brez priprav, čez dva dni gremo na fronto'

Posnetek je sporožil buren odziv v ruski javnosti, za vojake polka so se zavzele tudi nevladne organizacije, oblasti pa so, kot poročajo mediji, obljubile, da bodo pripadniki enote deležni obljubljenega usposabljanja.

Ukrajinski generalni štab je že včeraj poročal, da Moskva na fronto pošilja vojake, brez da bi jih prej izurila. Tudi britansko ministrstvo za obrambo je zapisalo, da bo večina vpoklicanih moških deležnih malo usposabljanja in da bodo ob prihodu na fronto brez kakršne koli vadbe in kondicije hitro postali utrujeni. " Pomanjkanje vojaških inštruktorjev in naglica, s katero je Rusija začela mobilizacijo, nakazujeta, da bo veliko vpoklicanih [ruskih] vojakov razporejenih na fronto z minimalnimi ustreznimi pripravami," so zapisali.

"Dejansko obstajajo primeri, ko je bil mobilizacijski odlok kršen. V nekaterih regijah si guvernerji dejavno prizadevajo, da bi stanje popravili," je novinarjem povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Pri tem je poudaril, da se število primerov nespoštovanja odloka zmanjšuje in hkrati izrazil upanje, da se bodo sedaj vse napake odpravile, mobilizacija pa pospešila.

Rusija ne bo zahtevala izročitve tistih, ki bežijo pred mobilizacijo

Ruski predsednik Vladimir Putin je pretekli teden v nagovoru pojasnil, da je cilj Rusije osvoboditev Donbasa, podprl pa je izvedbo referendumov o priključitvi v ukrajinskih regijah pod ruskim nadzorom. Za te namene je odredil delno vojaško mobilizacijo. Oblasti so kasneje vročile napovedanih 300.000 pozivov, delna mobilizacija pa je v številnih ruskih mestih sprožila proteste in množičen beg Rusov iz države. Rusija kljub temu ne bo zahtevala izročitev moških, ki so v preteklih dneh zapustili državo.

"Rusko obrambno ministrstvo ni poslalo nobene zahteve oblastem Kazahstana, Gruzije ali katere koli druge države za domnevno prisilno vrnitev ruskih državljanov in tega tudi ne namerava storiti," je sporočilo ministrstvo.

Število Rusov, ki so dnevno prihajali v Gruzijo, se je od napovedi mobilizacije skoraj podvojilo. Lokalne oblasti v obmejnih regijah, ki mejijo na to kavkaško državo, pa so danes sporočile, da so razmere na meji "izjemno napete" in dodale, da bo v bližnji prihodnosti na meji vzpostavljen mobilni urad za mobilizacijo. V Kazahstan je od srede vstopilo že približno 98.000 Rusov. Kazahstanske oblasti so tudi sporočile, da bodo zagotovile varnost in oskrbo Rusov, ki bežijo v to državo. Evropska komisija pa medtem pripravlja smernice glede sprejemanja ruskih državljanov, ki bežijo pred mobilizacijo.

Evropska komisija medtem pripravlja smernice glede sprejemanja ruskih državljanov, ki bežijo iz države. Razmere na mejah med EU in Rusijo s sicer po navedbah Bruslja za zdaj stabilne, rahlo povečanje prihodov beležijo le na Finskem.