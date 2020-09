Na meji aretirali vojnega zločinca Vojka Duronjića - 'Janšo'

Kot piše Oslobođenje, gre za Vojka Duronjića, ki ima vojni nadimek "Janša." Do vojne v BiH je živel v Sloveniji, nato pa je šel v Bosno, kjer se je pridružil enoti Volkovi iz Vučjaka v vojski Republike Srbske. Duronjić je, kot pišejo, slovenski državljan in je mejo poskušal prečkati tudi s slovenskimi dokumenti. Lani ga je okrožno sodišče v Banjaluki obsodilo na eno leto zapora zaradi kaznivega dejanja "vojni zločin nad civilisti", torej zaradi zlorabe bošnjaških civilistov v Prnjavorju.

Kaj pravi obtožnica?

3. junija 1994 popoldan je Dušan Debeljakprišel pred družinsko hišo poškodovanega H. H. v takratni ulici Avde Tešnjaka številka ".." v Prnjavorju in od oškodovanca zahteval, naj gre z njim na policijsko postajo v Prnjavor, da bi podal izjavo. Oškodovanec je to tudi storil, ob prihodu v policijsko stavbo pa so ga premaknili v prostor, kjer je bilo še šest ljudi, med katerimi so bili Dušan Debeljak, Dragan Pokrajacin Vojko Duronjić.

Oškodovanca so večkrat udarili s kablom po vseh delih telesa. Na vprašanje, zakaj ga tepejo, so odgovorili: "Ker si Turčin", Vojko Duronjić pa je v nekem trenutku naslonil pištolo na čelo oškodovanca in mu po čelu drsel s cevjo pištole. Skupina je oškodovanca fizično zlorabljala približno eno uro, na način, da so kršili telesno integriteto oškodovanca, je navedeno v obtožnici, na podlagi katere je bil Duronjić obsojen.

Drugi primer: Nedoločenega dne septembra 1993 so pred hišo S. D. prišli trije njemu neznani policisti. Oškodovanca so odpeljali v prostore policijske postaje v Prnjavorju, domnevno zaradi informativnega pogovora. Vojko Duronjić je zahteval, da se oškodovanec postavi ob omaro in dvigne roke na njo, kar je oškodovanec tudi storil, nato pa ga je večkrat udaril s pestjo in pištolo v predelu ledvic.

Duronjič je bil v tem procesu obsojen skupaj s šestimi policisti iz Prnjavorja, ki so bili prav tako obsojeni za vojne zločine nad bošnjaškimi civilisti.

Vojko Duronjić - "Janša" leta 1991: