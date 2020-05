Na bosansko-hrvaški meji pretepli 11 migrantov, šest s hujšimi poškodbami

Šiljededić je povedal, da so migranti, ki so povedali, da so prišli iz Pakistana, poskušali prečkati hrvaško mejo in nadaljevati pot proti zahodu. Po njihovih besedah naj bi jih na neznani lokaciji napadle zamaskirane osebe v uniformah. "Povedali so, da so jih napadli s palicami."

Tudi pri IOM so potrdili, da so jim migranti povedali, da so jih napadli zamaskiranci, vendar zaenkrat nimajo uradnega potrdila, da bi šlo za pripadnike hrvaške policije, še navaja časnik Oslobođenje.

Številne obtožbe v preteklosti

V javnost so pred dnevi prišle fotografije, ki pričajo o tem, da policisti na glave prebežnikov rišejo križe. "Navedbe iz prispevka niso resnične, ker se niso zgodile zaradi ravnanja hrvaške policije," so očitke zavrnili policisti. Britanski Guardian je pred dnevi objavil fotografije nevladnih organizacij, ki so pričale o tem, da hrvaški policisti migrantom in beguncem na glave z razpršili rišejo križe. Šlo naj bi za taktiko označevanja in ponižanja. Združeni narodi so hrvaško vlado pozvali, naj razišče najnovejše obtožbe.