Na božični večer v bazenu utonili trije člani iste družine

Očeta in otroka so našli v bazenu brez znakov življenja na božični večer v klubu La Costa World, so v sporočilu zapisali lastniki hotela, poroča BBC.

Policija je prispela na kraj dogodka v Mijasu v bližini Malage po tistem, ko je prejela telefonski poziv. V bazenu so našli truplo 53-letnega moškega in dveh otrok, starih devet in 16 let, je na Twitterju objavila andaluzijska regionalna vlada.