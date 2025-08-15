Na Braču udarila strela in zanetila požar, vročina vztraja

Nad Dalmacijo je v četrtek zvečer grmelo, udari strel pa so povzročili več požarov. Eden od teh je izbruhnil na Braču. Ogenj je zajel borovce, nasade oljk in druge kmetijske površine. Gasilcem na terenu pri gašenju požara pomaga tudi letalo Canadair CL 415. Požar so uspeli lokalizirati do 8. ure zjutraj. Nastala je samo materialna škoda, bivanjski objekti pa niso ogroženi, poroča Morski.hr.
Zagorelo je tudi na območju Vran v Zadarski županiji na približno 30 hektarjih. Tudi tukaj so se pri gašenju angažirale gasilske zračne sile s Canadairom in AirTractorjem.
Vročina bo popustila v nedeljo
Na Hrvaškem so še vedno v veljavi opozorila pred vročinskim valom. Temperature ponekod presegajo 37 stopinj Celzija. Za danes in jutri velja rdeče opozorilo za kninsko in reško regijo. Za danes velja oranžno opozorilo za zagrebško, splitsko in dubrovniško regijo, jutri pa za zagrebško, gospićko in dubrovniško regijo. Vročinski val bo v nedeljo popustil.
Jutri bo spet delno sončno, marsikje zelo vroče, vendar ne povsem stabilno. Ob dnevnem razvoju oblačnosti bodo popoldanske plohe in nevihte lokalno predvsem v severnih celinskih območjih. V drugem delu dneva bo pihal zmeren severovzhodni veter, prehodno in močan, ob plohah pa so možni tudi nevihtni udari.
Na Jadranu popoldne zmerna do močna burja, ki se bo prehodno obrnila v šibko do zmerno severozahodno in jugozahodno. Najnižja jutranja temperatura zraka med 15 in 20, na morju od 23 do 28 C. Najvišja dnevna temperatura predvsem od 32 do 37 C, navaja Hrvaški državni hidrometeorološki zavod.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.