Na Braču udarila strela in zanetila požar, vročina vztraja

Nad Dalmacijo je v četrtek zvečer grmelo, udari strel pa so povzročili več požarov. Eden od teh je izbruhnil na Braču. Ogenj je zajel borovce, nasade oljk in druge kmetijske površine. Gasilcem na terenu pri gašenju požara pomaga tudi letalo Canadair CL 415. Požar so uspeli lokalizirati do 8. ure zjutraj. Nastala je samo materialna škoda, bivanjski objekti pa niso ogroženi, poroča Morski.hr.

Zagorelo je tudi na območju Vran v Zadarski županiji na približno 30 hektarjih. Tudi tukaj so se pri gašenju angažirale gasilske zračne sile s Canadairom in AirTractorjem.