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Na Braču izbruhnil gozdni požar

Brač, 23. 07. 2026 21.22 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Požar na Braču

Na hrvaškem otoku Brač je popoldan izbruhnil gozdni požar, pri gašenju sodelujejo vse razpoložljive gasilske enote z otoka, iz zraka pa jim pomagajo tudi z letali. Za zdaj ni informacij o tem, da bi ogenj ogrožal hiše ali druge objekte.

Požar je izbruhnil malo pred 16. uro na območju med Pučišćem in Postirjem, nad zalivom Konopljikova na severovzhodnem delu otoka Brač.

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Na otoku so angažirali vse razpoložljive gasilske enote, da bi preprečile nadaljnje širjenje požara. Gasilcem iz zraka pomagata tudi letali kanader in Air Tractor.

Gasilci si prizadevajo, da bi ogenj čim prej spravili pod nadzor, vzrok izbruha požara pa še ni znan, poroča net.hr.

Po trenutno dostopnih informacijah ni poročil o tem, da bi ogenj ogrožal hiše ali druge objekte, še navajajo hrvaški mediji.

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