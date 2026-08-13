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Na Braču izbruhnil silovit požar, na delu tudi kanaderji

Brač, 13. 08. 2026 08.59 pred 6 urami 2 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Požar na Braču

Pri naselju Pučišća na severni obali otoka Brač je zgodaj davi izbruhnil večji požar, ki je po navedbah hrvaških gasilcev zajel travo, nizko rastje in gozd na težko dostopnem terenu. Poleg enot na terenu pri gašenju sodelujejo štirje kanaderji. Gasilci še vedno gasijo tudi velik požar na območju Škrljeva blizu Reke, ki je izbruhnil ponoči.

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Na terenu je 65 gasilcev z 20 gasilskimi vozili z območja Brača in iz Intervencijske gasilske enote Split, poroča Net.hr. Pri gašenju sodelujejo tudi štiri protipožarna letala Canadair CL-415, iz Splitsko-dalmatinske županije pa so poslali dodatno pomoč 47 gasilcev in deset vozil.

Pri gašenju sodelujejo tudi štirje slovenski gasilci iz Domžal v okviru projekta Alpe-Adria Knowledge Transfer, katerega cilj je vzpostavitev stalnega, dvosmernega in sistematičnega prenosa znanja med hrvaškimi in slovenskimi gasilci na vseh strokovnih področjih, so sporočili iz Centra za zaščito in reševanje Domžale.

Gorijo trava, nizko rastlinje in gozd na težko dostopnem terenu, površina požarišča za zdaj po navedbah gasilcev še ni ocenjena, mediji pa poročajo, da je po prvih ocenah doslej zgorelo okoli tri kvadratne kilometre površin. Glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković je dejal, da se je požar zaradi močnega vetra hitro razširil, vendar je gasilcem uspelo preprečiti njegovo širjenje proti hišam.

"Požar se je zaradi močnega vetra hitro razširil. Gasilske enote na terenu so ga uspešno zadržale in preprečile, da bi se približal hišam. Od jutra pri gašenju sodelujejo tudi zračne sile, poslana pa je bila tudi pomoč s kopnega," je dejal Tucaković.

Gori vzhodno od Reke

Požar na območju Škrljeva vzhodno od Reke je izbruhnil okoli 1. ure, v njem pa je doslej zgorelo okoli 30 hektarjev trave in nizkega rastja.

Na terenu je okoli sto gasilcev s 30 vozili, pri gašenju pa pomaga tudi air tractor.

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