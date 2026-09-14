Na Braču ognjena linija dolga kar 40 kilometrov

Ponoči je bilo na terenu 235 gasilcev s skoraj 70 vozili, ki so gasili predvsem nova manjša žarišča, so zjutraj sporočili z gasilsko-operativnega centra Brač.

Po oceni gasilcev bi požar lahko v celoti pogasili v prihodnjih dneh, a vse bo odvisno od vetrovnih razmer. "Požar na Braču je zajel ogromno območje. Ogenj se je po dolžini raztezal med 35 in 40 kilometrov," je razmere na terenu ocenil gasilski poveljnik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević, ki ga navaja net.hr.

V petih dneh je zgorelo več kot 4000 hektarjev površin, predvsem gozda, nizkega rastlinja in grmičevja.

Najhuje je bilo v noči na nedeljo, ko je močan veter razpihoval in širil ogenj. Gasilci so vso noč branili hiše pred ognjem, na varno so evakuirali okoli 700 ljudi, dva sta bila pri tem poškodovana.