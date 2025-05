Na Braču v morju našli več glasovnic. Kandidatka se sprašuje, kako so tam pristale

OGLAS

"Na fotografijah, ki jih vidite, niso navadni lističi – to so vaši glasovi, vaša pravica, da izberete, kdo bo upravljal z županijo naslednja štiri leta. Nekdo vam poskuša vzeti to pravico!" je na omrežju Facebook zapisala kandidatka za predsednico splitsko-dalmatinske županije Ivana Ninčević Lesandrić.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Najdbo glasovnic za lokalne volitve je označila za resno kršitev zaupanja državljanov v volilni proces in demokratične standarde, poroča hrvaški portal N1. "Vse smo prijavili DIP (državni volilni komisiji) in pričakujemo takojšen odgovor," je nadaljevala in dodala, da morajo biti prihajajoče volitve poštene in zakonite.

Volilna komisija: 35 glasovnic pristalo v morju zaradi močnega vetra

Potem ko je kandidatka objavila fotografije glasovnic, se je oglasila županijska volilna komisija. Za hrvaški N1 so potrdili, da je 35 glasovnic končalo v morju zaradi močnega vetra. "Lahko potrdimo, da se je včeraj na območju občine Pučišća med prenosom glasovnic v občinsko stavbo, ki se nahaja na obali, približno 20 metrov od morja, zaradi močnega sunka vetra dvignil pokrov škatle z zbranimi glasovnicami za volitve župana Splitsko-dalmatinske županije za drugi krog glasovanja, 35 glasovnic pa je padlo v morje," so sporočili. Ob tem so poudarili, da so te glasovnice ločili in da ni možnosti, da bi jih našli na volišču. "Vse glasovnice so bile identificirane po zaporednih številkah in natančno je bilo ugotovljeno, katere serijske številke glasovnic manjkajo v skrinjici. Omenjene glasovnice so bile formalno ločene in ne bodo sestavni del volilnega gradiva. Zato ni možnosti, da bi se sporne glasovnice znašle na volišču ali da bi vplivale na zakonitost volilnega postopka," je sporočila okrajna volilna komisija.