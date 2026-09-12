Obsežen požar na Braču: na terenu 190 gasilcev in štiri letala

Gasilcem na Braču so na pomoč priskočili še kolegi iz Dubrovniško-neretvanske, Šibeniško-kninske in Zadarske županije. Na terenu jih je tako skoraj 200, iz zraka gasitjo tudi štirje kanaderji, je sporočila Hrvaška gasilska zveza (HVZ).

"V teh dveh dneh je požar dosegel precej velike razsežnosti. Po moji grobi oceni je doslej zgorelo več kot 3000 hektarjev borovega gozda, makije in nizkega rastja ter nekaj oljčnih nasadov in drugih kultur," je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT davi povedal poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Supetar Nikola Martinić Dragan. Zveza je zjutraj pogorelo območje sicer ocenila na okoli 1500 hektarjev.

Razmere na požarišču so bile zjutraj po besedah Martinića Dragana nekoliko boljše kot ponoči, čeprav se je požar vso noč širil zaradi burje. Pojasnil je še, da se požar trenutno najbolj širi proti zahodu in jugozahodu, v smeri občine Milna.

Ogenj je ponoči ogrožal tudi več objektov, a so jih gasilci uspeli ubraniti pred plameni.