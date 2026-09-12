Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Obsežen požar na Braču: na terenu 190 gasilcev in štiri letala

Brač, 12. 09. 2026 10.21 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Požar na Braču

Požar na Braču še vedno ni pod nadzorom. Na terenu je 190 gasilcev, po ocenah pa je zagorelo okoli 1500 hektarjev trave, nizkega rastlinja in gozda.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gasilcem na Braču so na pomoč priskočili še kolegi iz Dubrovniško-neretvanske, Šibeniško-kninske in Zadarske županije. Na terenu jih je tako skoraj 200, iz zraka gasitjo tudi štirje kanaderji, je sporočila Hrvaška gasilska zveza (HVZ).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"V teh dveh dneh je požar dosegel precej velike razsežnosti. Po moji grobi oceni je doslej zgorelo več kot 3000 hektarjev borovega gozda, makije in nizkega rastja ter nekaj oljčnih nasadov in drugih kultur," je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT davi povedal poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Supetar Nikola Martinić Dragan. Zveza je zjutraj pogorelo območje sicer ocenila na okoli 1500 hektarjev.

Razmere na požarišču so bile zjutraj po besedah Martinića Dragana nekoliko boljše kot ponoči, čeprav se je požar vso noč širil zaradi burje. Pojasnil je še, da se požar trenutno najbolj širi proti zahodu in jugozahodu, v smeri občine Milna. 

Ogenj je ponoči ogrožal tudi več objektov, a so jih gasilci uspeli ubraniti pred plameni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zagorelo je že v četrtek pozno zvečer, gašenje pa ves čas otežuje močan veter, poroča net.hr.

Ob izbruhu požara je bilo nad tem delom Brača jasno vreme, zato ne kaže na povezavo z nevihto. Pozneje je neurje zajelo dele otoka Šolta, prve kaplje dežja pa so dosegle tudi Milno. Brač je za zdaj večinoma ostal brez dežja.

požar Brač gasilci Hrvaška

Menih odtujil 2,6 milijona evrov donacij, med preiskavo odkrili še seks posnetek

24ur.com Požar pri Zadru gasi šest letal, gori tudi v Istri
24ur.com Plameni pod nadzorom, za požari ostaja 'upepeljena' Dalmacija
24ur.com Požar na Velikem Ovčnjaku pod nadzorom, na delu ostaja več kot 100 gasilcev
24ur.com Zagorelo v gozdu, na težko dostopnem terenu posredovalo 37 gasilcev in dva air tractorja
24ur.com Gasilci ukrotili obsežen požar nad Rakitovcem
24ur.com Požar na Krasu še ni pogašen, je pa stanje stabilno
24ur.com Požar v Dalmaciji se umirja, ostaja strah pred močnim vetrom
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Rodila pri 44 letih, nato pa sprejela odločitev, ki je mnogi ne bi pričakovali
Ko otroci nočejo brokolija, pripravite tole
Ko otroci nočejo brokolija, pripravite tole
Staro slovensko ime, ki počasi izginja
Staro slovensko ime, ki počasi izginja
Lady Gaga je postala mama: skrivnost, ki jo je uspela skoraj popolnoma skriti
Lady Gaga je postala mama: skrivnost, ki jo je uspela skoraj popolnoma skriti
zadovoljna
Portal
Ima ogromno garderobo, a istega kosa nikoli ne obleče dvakrat
Kot deklica je počela nekaj, česar od nje ne bi pričakovali
Kot deklica je počela nekaj, česar od nje ne bi pričakovali
Dietetiki opozarjajo: teh 8 jutranjih navad po 40. letu upočasnjuje presnovo
Dietetiki opozarjajo: teh 8 jutranjih navad po 40. letu upočasnjuje presnovo
Kako z naravnimi olji obnoviti suhe lase po morju
Kako z naravnimi olji obnoviti suhe lase po morju
vizita
Portal
Ali vaša najljubša kosila počasi uničujejo vaša jetra?
Kašelj, ki ne mine: kako dolgo je po okužbi še normalen?
Kašelj, ki ne mine: kako dolgo je po okužbi še normalen?
Znanstveniki odkrili resno težavo z merilci spanja
Znanstveniki odkrili resno težavo z merilci spanja
Ste zamrznili sredi prepira? Krivi so možgani
Ste zamrznili sredi prepira? Krivi so možgani
cekin
Portal
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
Takšnih bonusov zaposleni ne pomnijo: nekateri bodo prejeli do 68 mesečnih plač
Takšnih bonusov zaposleni ne pomnijo: nekateri bodo prejeli do 68 mesečnih plač
Slovenski delodajalci vse več vlagajo v to ugodnost. Ali tudi vi spadate mednje?
Slovenski delodajalci vse več vlagajo v to ugodnost. Ali tudi vi spadate mednje?
moskisvet
Portal
Župan se je ujel v lastno past: radar, ki ga je podprl, ga je dvakrat kaznoval
Težave v postelji? Vzrok se lahko skriva tudi v pomanjkanju tega minerala
Težave v postelji? Vzrok se lahko skriva tudi v pomanjkanju tega minerala
Kdo je oče otroka Lady Gaga? Je daleč od običajnega zvezdnika
Kdo je oče otroka Lady Gaga? Je daleč od običajnega zvezdnika
Zvezdnica Dosjejev X razkrila svojo spolno usmerjenost
Zvezdnica Dosjejev X razkrila svojo spolno usmerjenost
dominvrt
Portal
Videti je čudovito, a za tem priljubljenim trendom se skriva temnejša plat
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
Mnogi lastniki hiš jeseni spregledajo to, posledice pa plačujejo mesece
Mnogi lastniki hiš jeseni spregledajo to, posledice pa plačujejo mesece
Ekskluzivno: Pokukajte v vilo Love Island Adria
Ekskluzivno: Pokukajte v vilo Love Island Adria
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Se spomniš Dolly Bell?
Se spomniš Dolly Bell?
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1951