Na Braču strmoglavilo letalo, preživeli vsi potniki

Na hrvaškem otoku Brač je okoli 9.40 strmoglavilo športno letalo cessna, na katerem so bili pilot in dva potnika. Vsi trije potniki so preživeli in po oceni gasilcev, ki so prvi prišli na kraj nesreče, niso v smrtni nevarnosti, so sporočili iz generalnega štaba hrvaške civilne zaščite.

icon-expand Nesreča se je zgodila med panoramskim poletom. FOTO: Shutterstock Nesreča letala cessna 172 se je zgodila na območju Puščave Blaca na južni strani otoka Brač. Tja so že prispele ekipe prve pomoči, gasilcev in policistov, ki so točno lokacijo padlega letala identificirali s pomočjo letalnikov. Letalo je z letališča na Braču poletelo ob 9.10. Potniki so se odpravili na panoramski izlet, vzrok nesreče pa še ni znan, piše hrvaški časnik Večernji list. To je že druga nesreča manjšega potniškega letala v zadnjem mesecu. Konec junija so v strmoglavljenju cessne 182 pri kraju Rakovica v bližini Plitvičkih jezer umrli štirje ljudje. Letalo je bilo na poti iz Splita proti Nemčiji, v nesreči pa je bilo popolnoma uničeno.