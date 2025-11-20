Na bratov pogreb v neprebojnem jopiču: 'Ne bodo me utišali'

Da je lahko mlajšega brata, ki so ga ustrelili pri belem dnevu, pospremil na zadnjo pot, si je moral nadeti neprebojni jopič. 22-letni Amine Kessaci, znani aktivist v boju proti drogam, je razkril, da ga je policija opozorila, naj zapusti Marseille zaradi groženj zoper njegovo življenje. Namesto tega so mu ubili 20-letnega brata. "Ne bodo me utišali," se je zaobljubil po bratovem pogrebu.

Poročali smo, da je pristaniško mesto Marseille na jugu Francije prejšnji teden pretresel umor 20-letmega Mehdija Kessacija, mlajšega brata znanega francoskega aktivista za boj proti drogam. Neznanec ga je sredi belega dne ustrelil na ulici, fant ni imel kriminalne preteklosti, želel si je postati policist.

Da je bil umor sporočilo 22-letnemu Aminu Kessaciju, je po vladnem sestanku v Elizejski palači potrdil tudi francoski notranji minister Laurent Nuñez: "Vsi smo se strinjali, da je bil ta naklepni umor nekaj povsem novega. Očitno gre za zločin ustrahovanja. Gre za novo raven nasilja," je dejal po poročanju BBC.

Amine Kessaci

Sporočilo je bilo torej namenjeno Aminu Kessaciju, ki je pred petimi leti zaradi mamil izgubil še enega brata, starejšega Brahima, ki se je zapletel v spor zaradi preprodaje, nato pa so ga našli ustreljenega. Amine je takrat postal goreč borec proti mamilom in z njimi povezanim kriminalom, ki prežema strateško pristaniško mesto Marseille, predvsem njegov severni del. "Včeraj sem pokopal brata, danes govorim. Ne bodo me utišali," je Amine Kessaci v sredo zapisal v komentarju za časnik Le Monde, kjer se je zaobljubil, da se bo uprl ustrahovanju in še naprej opozarjal na nasilje, povezano z drogami.

Po umoru Mehdija Kessacija

"Napadajo nas, da bi nas zlomili, ukrotili. Želijo izbrisati vsak odpor, zatreti vsako seme upora. Govorim, ker vem, da je tišina zatočišče naših sovražnikov. Govoril bom o primežu nasilja trgovine z drogami. Govoril bom o strahopetnosti tistih, ki naročajo zločine. Govoil bom o napakah države," je prepričan, da mora tudi francoska politika dojeti resnost razmer, njegov zapis povzema francoska tiskovna agencija AFP. BBC navaja nedavno študijo, po kateri promet v trgovini z drogami v Franciji zdaj znaša sedem milijard evrov in da se v Franciji s to trgovino preživlja približno 250.000 ljudi, kar je več kot vseh policistov in žandarjev v državi. Po poročanju Le Monde je v državi 1,1 milijona uporabnikov kokaina, ob kar se je obregnil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je na tedenski seji kabineta dejal, da "včasih prav mestna buržoazija financira preprodajalce".

Policijsko varovanje na pogrebu Mehdija Kessacija