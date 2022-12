Na britanskih letališčih odpravljajo pravilo o 100-mililitrski embalaži

Britanska vlada načrtuje, da bodo do junija 2024 na večini britanskih letališč namestili nove 3D-skenerje, ki bodo osebju posredovali natančne slike prtljage.

Spremembe predvidevajo, da potnikom iz ročne prtljage pri varnostnih pregledih ne bo potrebno odstraniti električnih naprav. Pravilo, da morajo biti tekočine, kot so kreme, šamponi, zobna pasta ipd., v embalaži do 100 mililitrov in v prozorni vrečki, bodo povečali na dva litra, poroča BBC.

Omejitve, med njimi tudi prepoved vnosa pijače na letalo, so v veljavi od novembra 2006. Policija je takrat sporočila, da so preprečili nesrečo, v kateri so nepridipravi nameravali z eksplozivom, skritim v steklenicah, razstreliti deset letal.

Zakonodaja se bo v naslednjih dveh letih postopoma uvajala na letališčih po vsej državi. Tam, kjer nove tehnologije ne bodo uporabljali, bodo še vedno veljala sedanja pravila. Potnikom svetujejo, da pred potovanjem preverijo, kakšna pravila veljajo na posameznih letališčih.

Britanski minister za promet Mark Harper je dejal, da bo nova tehnologija skrajšala čakalne vrste in tako izboljšala "izkušnjo potnikov, predvsem pa bo pripomogla k odkrivanju morebitnih groženj".

Sprostitev varnostnih protokolov so sicer predvideli že pred pandemijo, a so jo zaradi strogih zdravstvenih omejitev prestavili. Tehnologijo sicer že več let uporabljajo letališča v ZDA, med njimi letališče Hartsfield-Jackson v Atlanti in O'Hare v Chicagu.