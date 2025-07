Na britanskih šolah po novih smernicah tudi pogovori o mizoginiji

Otroci v Združenem kraljestvu se bodo po novih vladnih smernicah za šole učili, kako se upreti mizoginiji in vplivu spletnih skupnosti moških, ki izražajo sovraštvo do žensk. Razprave, ki so privedle do novih smernic, je ob začetku predvajanja v marcu spodbudila serija Adolescence, ki je predstavila pretresljiv pogled v svet današnjih najstnikov.

Britanski učenci FOTO: Shutterstock icon-expand

Danes objavljene smernice za izobraževanje o odnosih, spolnosti in zdravju bodo po pisanju britanskega časnika Guardian veljale za srednje šole, ki jo na Otoku obiskujejo otroci v starosti od 11 do 16 let. Osredotočale se bodo na pomoč fantom pri iskanju pozitivnih moških vzorov v času vse večje prisotnosti seksističnih vsebin na spletu, zlasti vpliva t. i. moškosfere, kot jo predstavljajo vplivneži, denimo Andrew Tate.

Srednje šole bodo mladim morale zagotoviti tudi večje zavedanje o umetni inteligenci, ponarejenih vsebinah ter povezavah med pornografijo in mizoginijo. Učitelji bodo po novih smernicah lahko odgovarjali tudi na teme, ki jih otroci morda že poznajo s spleta ali od prijateljev, saj raziskave kažejo, da je 22 odstotkov deklic v osnovni šoli že videlo neprimerne slike na spletu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Smernice vključujejo tudi obveznost šol, da otrokom pomagajo pri duševnem zdravju. Poudarjajo tudi pomen tega, da se "fantov ne sme stigmatizirati zgolj zato, ker so fantje".

Serija sprožila širšo razpravo

Smernice spremlja opozorilo britanskega ministrstva za izobraževanje, da so mizogine miselnosti med mladimi dosegla "epidemične razsežnosti". Pri tem so navedli, da je 54 odstotkov mladih med 11. in 19. letom starosti slišalo izjave, ki bi jih označili za mizogine. Več kot tretjina jih je slišala izjave, zaradi katerih so bili zaskrbljeni za varnost deklet, še piše Guardian. Posodobljene smernice sledijo Netflixovi drami Adolescence, ki je sprožila ogorčenje med starši, pedagogi in politiki zaradi prikaza 13-letnega fanta, ki ga aretirajo zaradi suma umora dekleta iz šole.