Na BSF tudi o varnostnih in klimatskih izzivih ter turizmu

Prvi dan BSF je bil medtem včeraj posvečen prihodnosti EU, med odmevnejšimi razpravami pa je bilo tudi približevanje Zahodnega Balkana EU.

Razprava voditeljev je postregla z zavedanjem, da EU, ki jo pretresajo razpoke in nesporazumi, čaka veliko dela, če želi najti skupno strategijo in se iz "gasilca kriz" preobraziti (nazaj) v geopolitičnega igralca. Srbski predsednik je povezavo celo opozoril, da izgublja privlačnost za države kandidatke.

Med odmevnimi temami so bile tudi migracije, kjer je madžarski premier Viktor Orban poudaril, da EU demografskih izzivov ne more reševati z migracijami, saj to spreminja družbo, kar pa na Madžarskem zavračajo.

Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli je bil deležen nekaj kritik, ker je po njegovem mnenju premalo evropskih držav odprlo vrata afganistanskim beguncem. Več govorcev pa je ameriški umik iz Afganistana označilo za polomijo. "Američani so bili pomembni, da ni zmagal nacionalsocializem in da kasneje ni zmagal sovjetski komunizem. Še naprej jih potrebujemo, ampak stvari so se spremenile. Glavni poraz Afganistana ni umik, ampak da je bila to enostranska odločitev, da je bil cilj slabo opredeljen, izvedba slaba," je ocenil vodja zunanjepolitičnega odbora Evropskega parlamenta Elmar Brok. Prav tako pa je zdaj po njegovem postavljena pod vprašaj kredibilnost ZDA proti Kitajski in Rusiji. "Vidimo, da se nekatere države že odmikajo k Rusiji in iščejo varnost, ker je Zahod postal nekredibilen. Da ne omenjamo Kitajske." Rešitev za EU v tem smislu vidi v strateški avtonomiji, ki EU ne bi povsem odmaknila od EU, a bi ji dala večjo kredibilnost.