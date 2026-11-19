Za Čupića je v 250-članskem parlamentu glasovalo 140 poslancev, za njegovega protikandidata Stojana Radenovića iz opozicijske poslanske skupine Srbija zmaguje, zbrane okoli SNS, pa 97 poslancev.

Čupić je po izvolitvi prevzel vodenje parlamentarne seje. V prvem nagovoru je poslance pozval, naj parlamentu povrnejo dostojanstvo ter pri svojem delu spoštujejo načela dialoga, strpnosti in medsebojnega spoštovanja.

"Državljani, ki so nas izvolili, od vseh nas pričakujejo, da bomo v tem hramu pazili na vsako izgovorjeno besedo. Zato morata dialog in strpnost postati vodilo politične kulture vsakega izmed nas," je poudaril. Napovedal je tudi krepitev konstruktivne kritike in nadzora ter obljubil, da bo na položaju strog do sebe in pravičen do drugih.

V imenu Študentske liste se je opravičil poslanki opozicijske skupine Srbija zmaguje Lidiji Vukićević, ki jo je nekdo v torek pred začetkom ustanovne seje na stopnicah parlamenta polil z jogurtom, in najostreje obsodil incident. Obžaloval je tudi, da študenti v minulih treh dneh niso smeli spremljati seje v parlamentarni dvorani, saj jim generalni sekretar parlamenta tega ni dovolil.