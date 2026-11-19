Za Čupića je v 250-članskem parlamentu glasovalo 140 poslancev, za njegovega protikandidata Stojana Radenovića iz opozicijske poslanske skupine Srbija zmaguje, zbrane okoli SNS, pa 97 poslancev.
Čupić je po izvolitvi prevzel vodenje parlamentarne seje. V prvem nagovoru je poslance pozval, naj parlamentu povrnejo dostojanstvo ter pri svojem delu spoštujejo načela dialoga, strpnosti in medsebojnega spoštovanja.
"Državljani, ki so nas izvolili, od vseh nas pričakujejo, da bomo v tem hramu pazili na vsako izgovorjeno besedo. Zato morata dialog in strpnost postati vodilo politične kulture vsakega izmed nas," je poudaril. Napovedal je tudi krepitev konstruktivne kritike in nadzora ter obljubil, da bo na položaju strog do sebe in pravičen do drugih.
V imenu Študentske liste se je opravičil poslanki opozicijske skupine Srbija zmaguje Lidiji Vukićević, ki jo je nekdo v torek pred začetkom ustanovne seje na stopnicah parlamenta polil z jogurtom, in najostreje obsodil incident. Obžaloval je tudi, da študenti v minulih treh dneh niso smeli spremljati seje v parlamentarni dvorani, saj jim generalni sekretar parlamenta tega ni dovolil.
Na dnevnem redu so še izvolitev podpredsednikov parlamenta, imenovanje generalnega sekretarja ter izvolitev članov parlamentarnih delovnih teles in stalnih parlamentarnih delegacij v mednarodnih institucijah.
Čupić je doktor znanosti in docent na beograjski fakulteti za promet. Poleg akademskega dela se ukvarja tudi s kmetijstvom. Študentsko gibanje je podpiral že pred vstopom v politiko. Februarja lani je z družino med drugim zagotovil prenočišča za študente, ki so pešačili proti Kragujevcu.
Ustanovna seja srbskega parlamenta se je začela v torek, ko so potrdili mandate vseh 250 poslancev, ki so nato tudi prisegli. Oblikovali so poslanski skupini Študentska lista in Srbija zmaguje.
Seja se je zaradi dolgotrajnih razprav zavlekla, zato parlament v prvih dveh dneh ni izvolil predsednika in podpredsednikov ter članov parlamentarnih teles. V razpravi je bil najdejavnejši nekdanji predsednik države Aleksandar Vučić, ki je po poročanju srbskih medijev govoril predvsem o temah, ki niso bile na dnevnem redu, poslanci Študentske liste pa so njegove nastope večinoma ignorirali.
Študentska lista Študenti zmagujejo je na oktobrskih predčasnih parlamentarnih volitvah osvojila 140 mandatov v 250-članskem parlamentu, lista Aleksandar Vučić - Združena Srbija, zbrana okoli SNS, pa 103. Preostalih sedem sedežev je pripadlo narodnim manjšinam. Vučić, ki je bil zadnjih 14 let v vrhu izvršne oblasti, je po volilnem porazu SNS tako postal vodja največje opozicijske poslanske skupine.
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