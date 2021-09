ZDA skrbijo vodje talibanov, a delo vlade bodo sodili po dejanjih

Kljub temu je napovedal, da bodo talibane sodili po dejanjih, ne besedah. Ob tem je ponovil poziv talibanom, naj zagotovijo varen prehod vsem ameriškim državljanom in Afganistancem, ki bi želeli oditi iz države. Ameriški državni sekretar Antony Blinken , ki je bil v torek v Katarju, največjem tranzitnem središču ob množični evakuaciji iz Afganistana, je glede tega dejal, da talibani sodelujejo, če imajo potniki ustrezne potovalne dokumente.

"Izpostavljamo, da je predstavljeni seznam imen sestavljen zgolj iz posameznikov, ki so člani talibanov ali njihovi bližnji sodelavci, žensk ni. Skrbita nas tudi pripadnost in zgodovina nekaterih posameznikov," je sporočil tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva.

Talibani so na vrh svoje vlade, v kateri so ključna mesta zasedli najvišji predstavniki skupine, imenovali svojega veterana, mulo Mohameda Hasana Akunda , ki je na terorističnem seznamu Združenih narodov. Namestnik premierja bo njihov soustanovitelj, Abdul Gani Baradar , mesto notranjega ministra pa je dobil Siradžudin Hakani , vodja uporniške skupine Hakani, ki velja v ZDA za teroristično skupino.

Diplomat Zalmaj Kalilzad (levo) in mula Abdul Gani Baradar.

Danes bo imel Blinken glede dogajanja v Afganistanu pogovore v Nemčiji, kjer bo obiskal še eno pomembno tranzitno točko med nedavnimi evakuacijami, ameriško letalsko bazo Ramstein.

Tam se bo sestal z nemškim zunanjim ministrom Heikom Massom, s katerim bosta nato skupaj vodila virtualno srečanje ministrov 20 držav o prihodnosti Afganistana.

ZDA naj bi si prizadevale okrepiti mednarodni pritisk na talibane, da bi izpolnile svojo obljubo glede omogočanja prostega odhoda tistim, ki želijo oditi. Pogovori naj bi prinesli tudi uskladitev glede delovanja s prihodnjo talibansko vlado.

Pomen humanitarne pomoči

Antonio Guterres, komisar ZN meni, da je humanitarna pomoč lahko iztočnica v dogovorih s talibani. Po njegovih besedah morajo talibani omogočiti pogoje, da ZN lahko delujejo. "Na primer dekletom morajo omogočiti odstop do šolanja, ženskam se mora dovoliti, da hodijo v službo. To je pogoj, da lahko delujemo kar se da normalno. Verjamemo, da je humanitarna pomoč lahko prava pot v smislu, da talibani razumejo, da je ta pomoč bistvena in da razumejo, da jim bo mednarodna pomoč omogočena, če upoštevajo določena pravila." Guterres meni, da bi se lahko preko mednarodne pomoči razvilo zaupanje, a vseeno opozarja, da je situacija nepredvidljiva.

Talibani so prejšnji mesec med zaključkom umika ameriških in drugih tujih sil iz države po 20 letih znova prevzeli oblast v Afganistanu.