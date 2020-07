Na Češkem čelno trčila potniška vlaka, vsaj trije ljudje umrli

"Dva potniška vlaka sta čelno trčila, proga je trenutno zaprta,"je za češki portal idnes.czpovedal Martin Kasal, predstavnik regionalne gasilske zveze. Nesreča se je zgodila ob 15.10 uri na progi med vasjo Pernink in zdraviliškim mestom Karlovi Vari.

Predstavnik regionalne reševalne zveze Radek Hesje povedal, da so na kraj nesreče poslali več kot ducat reševalnih ekip in aktivirali dva helikopterja. Natančnega števila poškodovanih še ne vedo, bilo naj bi jih vsaj 20, umrli pa naj bi trije ljudje. Reševalna akcija na težko dostopnem terenu še poteka, kot je dodal Hes, pa ljudje zapuščajo prizorišče ob progi in skozi gozd, kar predstavlja še dodatno nevarnost.