Na Češkem odkrili domnevni primer ebole

Po poročanju češkega medija CNN Prima News gre za ameriškega državljana, ki se je pred kratkim vrnil s potovanja v Kongu, pri čemer ni znano, ali se je mudil v Demokratični republiki Kongo ali sosednji Republiki Kongo.

Moški naj bi pomoč v petek zvečer najprej poiskal v bolnišnici v mestu Tabor, približno na pol poti med Prago in Češkimi Budejovicami, kjer so izvedli ustrezne dezinfekcijske postopke, nato pa so ga premestili v Bulovko.

Po besedah tiskovne predstavnice praške bolnišnice bodo rezultati testov znani danes, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Virus ebole je eden najnevarnejših povzročiteljev bolezni na svetu. Hemoragična mrzlica, ki jo povzroča, je zelo nalezljiva in ima visoko stopnjo smrtnosti. Virus se prenaša s stikom ali preko telesnih tekočin. Glavni simptomi okužbe so visoka telesna temperatura, bruhanje, driska ter zunanje in notranje krvavitve.

Bolezen so prvič odkrili leta 1976 v DR Kongo. Med letoma 2013 in 2016 je v doslej najhujšem izbruhu ebole na zahodu Afrike umrlo več kot 10.000 ljudi.