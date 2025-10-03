Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Na Češkem parlamentarne volitve, možen preobrat in vrnitev Babiša

Praga, 03. 10. 2025 08.58 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
5

Zmaga se obeta desnemu populističnemu gibanju ANO Andreja Babiša, ki je bil premier že med letoma 2017 in 2021. Z njegovo vrnitvijo pa bi se lahko spremenila politika Prage do EU in Ukrajine.

Zmaga se obeta desnemu populističnemu gibanju ANO Andreja Babiša.
Zmaga se obeta desnemu populističnemu gibanju ANO Andreja Babiša. FOTO: AP

Na Češkem bodo danes in v soboto potekale parlamentarne volitve, na katerih se bodo za 200 poslanskih mest potegovali predstavniki 26 strank in zavezništev. Parlamentarne volitve na Češkem tradicionalno potekajo dva dni. Volišča se bodo odprla danes ob 14. uri in nato zaprla ob 22. uri. Glasovanje se bo nadaljevalo v soboto od 8. do 14. ure. Prvi izidi volitev naj bi bili znani nekaj ur po zaprtju volišč.

Med 26 strankami in zavezništvi jih ima le sedem realne možnosti preseči petodstotni volilni prag. Glede na javnomnenjske raziskave pa je zmaga stranke ANO zelo verjetna, saj ima ta s 30 do 33 odstotki več kot desetodstotno prednost pred vladajočo liberalno-konservativno koalicijo Skupaj konservativnega premierja Petra Fiale.

Zmaga Babiša bi lahko pomenila preobrat

Češka, ki gosti največ ukrajinskih beguncev na prebivalca v EU, je bila močna podpornica Kijeva v njegovem boju proti Rusiji, poroča Politico. Babiš je obljubil, da bo zmanjšal podporo Ukrajini, in je bil še posebej kritičen do praške pobude za strelivo – ta Kijevu dostavi milijone nabojev – ter obljubil, da jo bo preklical, pri čemer je predlagal, da bi shemo namesto tega vodil Nato. 

V intervjuju za Politico je sedanji zunanji minister Jan Lipavský vsako potezo za opustitev pobude glede streliva označil za neumno in kratkovidno ter ogromno darilo Putinu.

Po besedah Petra Kanioka, politologa na Masarykovi univerzi v Brnu, stranka ANO "ni odkrito na strani Rusije ... ampak je veliko bolj nagnjena k Rusiji, veliko manj pa k Ukrajini", še poroča Politico. "Mislim, da se bo Češka republika znatno umaknila od svojih trenutnih dejavnosti – tako v nekaterih političnih in simbolnih razsežnostih kot tudi v smislu dejanskih političnih odločitev," je dejal Kaniok. Babiš sicer zanika trditve, da je njegova stranka proruska.

Njegovi nasprotniki pravijo, da bi Babiševa zmaga lahko preusmerila srednjeevropsko ravnotežje stran od Bruslja in usmerjala evropsko razpoloženje do Ukrajine. Sosednja Slovaška se nagiba k Moskvi, Avstrija ima nejasne povezave z Rusijo, Madžarska pa je bila v letih vojne država EU, ki je najbolj naklonjena Kremlju.

Bi lahko sestavil koalicijo?

Babiš je večkrat dejal, da bi rad vladal sam, vendar je ta scenarij malo verjeten, če ANO ne bo osvojila več kot 40 odstotkov sedežev."Najboljša stvar za našo državo v tej situaciji bi bila večinska enostrankarska vlada ... To bi omogočilo hitro uresničitev našega programa brez kakršnih koli koalicijskih kompromisov," je Babiš dejal za Politico.

Predsednik države Petr Pavel je strankam poslal sporočilo, da v vlado ne bo imenoval nobenega politika, ki želi izstop Češke iz Nata in EU.
Predsednik države Petr Pavel je strankam poslal sporočilo, da v vlado ne bo imenoval nobenega politika, ki želi izstop Češke iz Nata in EU. FOTO: AP

Tako sedanja vladajoča koalicija kot ANO sta izključili medsebojno sodelovanje, tako da sta kot potencialni partnerji ostali le bolj obrobni stranki - kot možna koalicijska partnerja se pogosto omenja populistično stranko Neposredne demokracije (SPD) in konservativne Motoriste, ki bodo prvič sodelovali na parlamentarnih volitvah.

Predsednik države Petr Pavel je strankam poslal sporočilo, da v vlado ne bo imenoval nobenega politika, ki želi izstop Češke iz Nata in EU. Sedanja koalicijska vlada ima sicer najnižjo javno podporo od vseh vlad na Češkem od leta 2013, zlasti zaradi nepriljubljenih varčevalnih ukrepov, ki jih je uvedla, še navaja Politico.

Češka volitve Andrej Babiš
Naslednji članek

Napadalec na sinagogo vzel dve življenji, verniki preprečili še večjo tragedijo

Naslednji članek

Sneg pobelil nekatere dele Srbije

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggie33
03. 10. 2025 11.36
Bodo spet razveljavili volitve, če zmaga napačen kandidat?!
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
03. 10. 2025 11.33
Ga bojo kmalu prepovedali
ODGOVORI
0 0
blackwizard
03. 10. 2025 11.25
+3
Levi so vse zavozili, edina pot do rešitve je DESSNO!!
ODGOVORI
4 1
Ve?ni optimist
03. 10. 2025 11.22
+0
Zanimivo, ... ko gre zares, začnejo vladati desni, ....
ODGOVORI
2 2
Blue Dream
03. 10. 2025 11.33
zelo površinski zaključek
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256