Na Češkem parlamentarne volitve, možen preobrat in vrnitev Babiša

Zmaga se obeta desnemu populističnemu gibanju ANO Andreja Babiša, ki je bil premier že med letoma 2017 in 2021. Z njegovo vrnitvijo pa bi se lahko spremenila politika Prage do EU in Ukrajine.

Na Češkem bodo danes in v soboto potekale parlamentarne volitve, na katerih se bodo za 200 poslanskih mest potegovali predstavniki 26 strank in zavezništev. Parlamentarne volitve na Češkem tradicionalno potekajo dva dni. Volišča se bodo odprla danes ob 14. uri in nato zaprla ob 22. uri. Glasovanje se bo nadaljevalo v soboto od 8. do 14. ure. Prvi izidi volitev naj bi bili znani nekaj ur po zaprtju volišč. Med 26 strankami in zavezništvi jih ima le sedem realne možnosti preseči petodstotni volilni prag. Glede na javnomnenjske raziskave pa je zmaga stranke ANO zelo verjetna, saj ima ta s 30 do 33 odstotki več kot desetodstotno prednost pred vladajočo liberalno-konservativno koalicijo Skupaj konservativnega premierja Petra Fiale.

Zmaga Babiša bi lahko pomenila preobrat

Češka, ki gosti največ ukrajinskih beguncev na prebivalca v EU, je bila močna podpornica Kijeva v njegovem boju proti Rusiji, poroča Politico. Babiš je obljubil, da bo zmanjšal podporo Ukrajini, in je bil še posebej kritičen do praške pobude za strelivo – ta Kijevu dostavi milijone nabojev – ter obljubil, da jo bo preklical, pri čemer je predlagal, da bi shemo namesto tega vodil Nato. V intervjuju za Politico je sedanji zunanji minister Jan Lipavský vsako potezo za opustitev pobude glede streliva označil za neumno in kratkovidno ter ogromno darilo Putinu. Po besedah Petra Kanioka, politologa na Masarykovi univerzi v Brnu, stranka ANO "ni odkrito na strani Rusije ... ampak je veliko bolj nagnjena k Rusiji, veliko manj pa k Ukrajini", še poroča Politico. "Mislim, da se bo Češka republika znatno umaknila od svojih trenutnih dejavnosti – tako v nekaterih političnih in simbolnih razsežnostih kot tudi v smislu dejanskih političnih odločitev," je dejal Kaniok. Babiš sicer zanika trditve, da je njegova stranka proruska. Njegovi nasprotniki pravijo, da bi Babiševa zmaga lahko preusmerila srednjeevropsko ravnotežje stran od Bruslja in usmerjala evropsko razpoloženje do Ukrajine. Sosednja Slovaška se nagiba k Moskvi, Avstrija ima nejasne povezave z Rusijo, Madžarska pa je bila v letih vojne država EU, ki je najbolj naklonjena Kremlju.

Bi lahko sestavil koalicijo?

Babiš je večkrat dejal, da bi rad vladal sam, vendar je ta scenarij malo verjeten, če ANO ne bo osvojila več kot 40 odstotkov sedežev."Najboljša stvar za našo državo v tej situaciji bi bila večinska enostrankarska vlada ... To bi omogočilo hitro uresničitev našega programa brez kakršnih koli koalicijskih kompromisov," je Babiš dejal za Politico.

