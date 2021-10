Na Češkem se bodo končale parlamentarne volitve

Volitve na Češkem potekajo dva dni, saj številni državljani vikende preživijo na podeželju. Volišča so bila v petek odprta od 14. do 22. ure, v soboto pa bodo odprta od 8. do 14. ure.

Čehi bodo z volitvami dobili tudi novo vlado, ki bo državo vodila med predsedovanjem Svetu EU v drugi polovici leta 2022. Babiševi stranki Ano se obeta zmaga, a javnomnenjske raziskave niso upoštevale posledic najnovejše afere. Ano naj bi po različnih anketah prejela dobrih 25 odstotkov glasov. Sledita ji konservativno opozicijsko zavezništvo Spolu (Skupaj) z okoli 21-odstotno podporo ter stranka Pirati in župani, ki jo podpira približno 18 odstotkov vprašanih.

V parlament se bo poleg tega zagotovo prebila še skrajno desna, proti priseljencem in EU nastrojena stranka Svoboda in direktna demokracija (SPD) Tomia Okamure, ki naj bi prejela 11 odstotkov glasov. Komunistom (KSČM) in socialdemokratom (ČSSD), ki so del aktualne vladne koalicije, medtem grozi, da morda ne bodo dosegli petodstotnega praga.

Glasovanje poteka ob naraščajoči skrbi za zdravje predsednika države Miloša Zemana. Predsednikova vloga je sicer precej pomembna, saj po volitvah podeli mandat za sestavo vlade. Zeman je napovedal, da bo ga bo najprej podelil najmočnejši posamezni stranki, četudi bi katero od zavezništev skupaj prejelo več glasov.