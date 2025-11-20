Svetli način
Tujina

Na Češkem trčila vlaka: Poškodovanih več kot 40

Česke Budejovice, 20. 11. 2025 08.57 | Posodobljeno pred 36 minutami

Avtor
STA , D. S.
Na jugozahodu Češke sta trčila hitri vlak in potniški vlak, pri čemer je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, med njimi štirje huje. Vzrok trčenja še ni znan.

Hitri vlak, ki je peljal iz Českih Budejovic v Plzen, ter potniški vlak sta trčila okoli 6. ure blizu kraja Česke Budejovice. Podrobnosti zaenkrat niso znane, prav tako ni jasno, zakaj sta vlaka trčila.

Na prizorišču trčenja je po poročanju češke tiskovne agencije ČTK več reševalnih vozil, posredoval je tudi helikopter.

Na pomoč je bilo poslanih sedem ekip nujne medicinske, prispela je tudi zračna reševalna služba. Češke železnice so zaradi zaustavitve delovanja treh železniških prog zagotovile nadomestni avtobusni prevoz, poroča češki portal Tn.nova.cz. Kot še poročajo, so huje poškodovane štiri osebe.

Češka ima po navedbah nemške tiskovne agencije dpa eno najgostejših železniških omrežij v Evropi, vendar nadgradnja mnogih starejših prog z modernimi sistemi za zavarovanje vlakov poteka le počasi.

Preberi še Trk na tirih: več deset ljudi ranjenih ob trčenju slovaških vlakov
češka vlak nesreča trčenje poškodovani
Naslednji članek

13 milijonov evrov nagrade za prijetje kanadskega deskarja

