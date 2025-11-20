Na Češkem trčila vlaka: Poškodovanih več kot 40

Hitri vlak, ki je peljal iz Českih Budejovic v Plzen, ter potniški vlak sta trčila okoli 6. ure blizu kraja Česke Budejovice. Podrobnosti zaenkrat niso znane, prav tako ni jasno, zakaj sta vlaka trčila.

Na prizorišču trčenja je po poročanju češke tiskovne agencije ČTK več reševalnih vozil, posredoval je tudi helikopter.

Na pomoč je bilo poslanih sedem ekip nujne medicinske, prispela je tudi zračna reševalna služba. Češke železnice so zaradi zaustavitve delovanja treh železniških prog zagotovile nadomestni avtobusni prevoz, poroča češki portal Tn.nova.cz. Kot še poročajo, so huje poškodovane štiri osebe.