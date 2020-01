Na Češkem v požaru v domu za duševno in telesno prizadete najmanj osem mrtvih

V požaru v domu za duševno in telesno prizadete na zahodu Češke je umrlo najmanj osem ljudi, okoli 30 je poškodovanih, med njimi več huje, so sporočili reševalci. Številni stanovalci so imeli zaradi vdihavanja dima težave z dihanjem. Vzrok požara za zdaj ni znan.

Tragedija se je zgodila v domu za duševno in telesno prizadete v vasi Vejprty ob nemški meji kakih 100 kilometrov severozahodno od Prage. Reševalci so sprva sporočili, da je požar izbruhnil v bližnjem domu za ostarele. Predstavnik reševalne službe Prokop Volenik je povedal, da je bilo na kraj nesreče napotenih sedem reševalnih vozil, tudi dve iz Nemčije. Umrlo je najmanj osem ljudi, okoli 30 je poškodovanih. FOTO: AP Po poročanju čeških medijev so reševalni helikopterji zaradi slabega vremena na tem goratem območju ostali na tleh. Češki premier Andrej Babiš je nesrečo označil za strašno tragedijo in odhitel na prizorišče. Številni češki politiki so svojcem žrtev izrekli sožalje. Notranji minister Jan Hamaček je zagotovil, da vzrok požara ustrezno preiskujejo. Preživele so začasno namestili v drugih domovih.