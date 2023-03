Na Češkem zaradi podpore ruski agresiji obsodili devet oseb

Nekaj dni po začetku ruske invazije na Ukrajino 24. februarja lani je češki generalni državni tožilec Igor Stříž opozoril, da je javno podpiranje ruskega napada lahko obravnavano kot kaznivo dejanje. "Če nekdo javno izrazi odobravanje ruskega napada na Ukrajino ali podpira njenega voditelja na protestih ali na družbenih omrežjih, bi to pod določenimi pogoji lahko obravnavali kot kaznivo dejanje," je za češki časnik Právo pojasnil Stříž.

Tožilec je sporočil, da so sodišča doslej obsodila devet oseb, ki so javno podpirale dejanja Rusije. Češki aktivist, ki je na družbenih omrežjih objavljal sovražna sporočila o Ukrajincih, je bil obsojen na devet mesecev zaporne kazni, ostali so dobili pogojne kazni in globe.

Na Češkem trenutno obravnavajo 90 primerov omenjenega kaznivega dejanja, postopki tečejo proti 58 osebam, ki so javno izražale podporo Rusiji, navaja Euractiv. Medtem ko je za nagovarjanje nekoga h kaznivemu dejanju zagrožena zaporna kazen do enega leta, je za kaznivo dejanje zanikanja, dvoma, odobravanja ali opravičevanja genocida zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do treh let.

Protesti proti vladi in javno mnenje

Minuli konec tedna se je na trgu Vencesla v Pragi zbralo več tisoč protestnikov, ki so izrazili nezadovoljstvo s češko vlado, visoko inflacijo in zahtevali konec dobavljanja vojaške pomoči Ukrajini, je poročal AP.

Češko je zadela rekordna inflacija zaradi povišanja cen energije. Februarska inflacija je namreč znašala kar 16,7 odstotka. Proteste je organizirala novoustanovljena stranka PRO. Vladi Petra Fiale očitajo, da pred svoje državljane postavlja Ukrajino, ki ji je poslala veliko vojaške in humanitarne pomoči. V stranki PRO se zavzemajo za konec vojaške podpore Ukrajini in rešitev konflikta po mirni poti. Novi protesti so napovedani za 16. april.