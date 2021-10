Na cestah vsak dan umre 3500 ljudi. WHO: To moramo prepoloviti

Prometne nesreče so najpogostejši vzrok smrti otrok in mladostnikov, je v četrtek v Ženevi sporočil WHO.

Glede na trenutne razmere bi v naslednjem desetletju prometne nesreče zlasti v državah z nizkimi in srednjimi dohodki zahtevale dodatnih 13 milijonov smrti in 500 milijonov poškodb, ki bi jih bilo mogoče preprečiti, poudarja WHO.

"Izguba življenj in sredstev za preživetje, povzročena invalidnost, žalost in bolečina ter finančni stroški, ki jih povzročijo prometne nesreče, povzročajo nevzdržen davek za družine, skupnosti, družbe in zdravstvene sisteme," je ob tem opozoril generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Toliko tega trpljenja je mogoče preprečiti z varnejšimi cestami in vozili ter s spodbujanjem varne hoje, kolesarjenja in večje uporabe javnega prevoza," je dodal.

Akcijski globalni načrt ukrepanja za varnost v cestnem prometu določa praktične, na dokazih temelječe korake, ki jih lahko sprejmejo vse države in skupnosti za reševanje življenj, še poudarja WHO.