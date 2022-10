Na Chathamovih otokih pri Novi Zelandiji poginilo okoli 500 kitov

Okoli 500 mrkih pliskavk je nasedlo in kasneje poginilo na novozelandskih Chathamovih otokih v Tihem oceanu, potem ko so morali pristojni organi izključiti možnost njihovega reševanja, saj v vodah okoli otokov mrgoli morskih psov. Zaenkrat je nejasno, zakaj je prišlo do tako množičnega nasedanja.

Novozelandska vlada je sporočila, da so v petek na otoku Chatham našli 250 mrkih pliskavk, tri dni pozneje pa še 240 na otoku Pitt. Oblasti so ob tem navedle, da je zaradi lokacije otokov reševalna akcija nemogoča. icon-expand Poginuli kiti FOTO: AP "Zaradi nevarnosti napada morskega psa na ljudi in kite je naša ekipa preživele kite lahko zgolj evtanazirala, da bi preprečila njihovo nadaljnje trpljenje," je povedal tehnični svetovalec za pomorstvo pri novozelandski vladi Dave Lundquist. "Te odločitve nikoli ne sprejmemo zlahka, vendar je v takšnih primerih to najbolj prijazna možnost," je dodal. Trupla bodo reševalci pustili na kraju samem, da se razgradijo. Množično nasedanje teh živali na Chathamovih otokih sicer ni redkost. Leta 1918 so tam zabeležili nasedanje približno 1000 kitov, medtem ko je leta 2017 na otokih nasedlo skoraj 700 mrkih pliskavk. Znanstveniki ne razumejo povsem, zakaj prihaja do množičnih nasedanj. Nekateri menijo, da jate kitov zaidejo s poti, ko se hranijo preblizu obale. Mrke pliskavke, ki lahko v dolžino dosežejo več kot šest metrov, so zelo družabne, zato pogosto sledijo svojim vrstnikom tudi takrat, ko se ti znajdejo v nevarnosti. Do podobnega incidenta je septembra letos prišlo na avstralski Tasmaniji, ko je tam nasedla jata okoli 230 kitov, od katerih jih je približno polovica kmalu zatem poginila.